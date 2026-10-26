Incautaron más de 31 kilos de cocaína valuados en casi $771 millones en la Ruta 34

El procedimiento se realizó a la altura del paraje El Pichi, en el departamento Banda. La droga era transportada en una Renault Duster que provenía de Metán, Salta. El conductor quedó detenido e incomunicado por orden de la Justicia Federal.

Hoy 06:46

Un cargamento de 31,870 kilogramos de cocaína, valuado en $770.977.500, fue incautado por efectivos de Gendarmería Nacional durante un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 34, en el departamento Banda. La sustancia era trasladada en una camioneta que tenía como destino final la ciudad de La Banda.

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El operativo comenzó cerca de las 16.20 de ayer, cuando integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón Reforzado 59 realizaban tareas de patrullaje y control sobre la ruta, a la altura del kilómetro 748, en el paraje denominado El Pichi.

En ese sector, los uniformados detuvieron la marcha de una Renault Duster que provenía de la ciudad salteña de Metán. El vehículo era conducido por un hombre de apellido Díaz, quien circulaba en dirección a La Banda.

Durante la inspección física y documentológica del rodado, los gendarmes advirtieron anomalías estructurales en el baúl, por lo que profundizaron la requisa. Como resultado, encontraron 31 paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla que contenían cocaína.

Los análisis correspondientes determinaron que el peso total del estupefaciente era de 31,870 kilogramos, con una valuación de $770.977.500. Además, el personal secuestró la camioneta y un teléfono celular que se encontraba en poder del conductor.

Tras el hallazgo, los efectivos dieron intervención al Juzgado Federal N.º 1, a cargo del doctor Guillermo Molinari, que ordenó el secuestro de la droga, el inicio de las actuaciones correspondientes y la detención e incomunicación del sospechoso.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del traslado y determinar si existen otras personas involucradas en la presunta maniobra de tráfico de estupefacientes.

Los investigadores también esperan obtener información de interés a partir del análisis del teléfono celular secuestrado, en el marco de las diligencias ordenadas por la Justicia Federal.