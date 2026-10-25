Entraron a robar a un centro de asistencia a embarazadas y causaron destrozos

Delincuentes ingresaron durante la madrugada del sábado, rompieron una reja y provocaron daños en el interior de la institución. El ataque afectó al Centro Grávida, que brinda asistencia a mujeres embarazadas y familias en situación de vulnerabilidad.

Hoy 23:32

El Centro Grávida, una institución dedicada al acompañamiento de mujeres embarazadas y familias vulnerables, fue víctima de un robo y actos de vandalismo durante la madrugada del sábado. El hecho ocurrió en su sede del barrio Rosso, en la ciudad de Añatuya, donde los autores violentaron la reja perimetral para ingresar al predio y se llevaron una bomba de agua.

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Además de sustraer el equipo, indispensable para el funcionamiento del lugar, los responsables provocaron destrozos en el interior del inmueble y realizaron sus necesidades fisiológicas dentro de las instalaciones. La falta de la bomba afectó el suministro de agua y complicó el funcionamiento habitual del centro.

Desde la conducción de la institución expresaron su indignación por lo sucedido y destacaron el esfuerzo que realizan para sostener el espacio. “Es un lugar que con tanto esfuerzo mantenemos para acompañar a las mamás y familias. Duele la inseguridad y duele el vandalismo”, manifestaron.

Grávida cuenta con más de 15 años de presencia en la diócesis y brinda contención a mujeres embarazadas, madres y familias en situación de vulnerabilidad. Su tarea se sostiene a través de donaciones, voluntarios y el acompañamiento de organizaciones como Cáritas y Haciendo Caminos, entre otras entidades de la zona.

El hecho es materia de análisis por parte de las autoridades policiales locales, que buscan establecer quiénes fueron los responsables y recuperar el elemento sustraído. Desde la institución solicitaron la colaboración de los vecinos que puedan aportar información sobre movimientos sospechosos durante el fin de semana o sobre la posible venta de la bomba de agua.