Domingo Rosa: Fundación Mujer realizó una caminata para concientizar sobre el cáncer de mama

La actividad organizada por Fundación Mujer se realizó este domingo por la tarde, con una caminata desde Plaza Libertad hasta el Parque Aguirre. Diario Panorama estuvo presente para acompañar la jornada de concientización.

Hoy 23:58

La Fundación Mujer llevó adelante este domingo por la tarde una Caminata Saludable y Paseo Cultural en el marco de Octubre Rosa, con el objetivo de promover la concientización sobre el cáncer de mama y destacar la importancia de la prevención y los controles médicos.

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La actividad comenzó en la Retreta de Plaza Libertad y continuó hasta el Paseo de la Mujer, en el Parque Aguirre, en un recorrido pensado para compartir una tarde al aire libre y transmitir un mensaje fundamental para el cuidado de la salud. Diario Panorama estuvo presente en el lugar para acompañar la jornada y reflejar las actividades realizadas.

La propuesta también incluyó música en vivo y convocó a los participantes a sumarse con alguna prenda de color rosa, en sintonía con la campaña de concientización. Bajo la consigna “Prevenir es vivir”, la iniciativa puso el foco en la detección temprana del cáncer de mama y en la importancia de sostener acciones que acerquen información a toda la comunidad.

De esta manera, Fundación Mujer se sumó a las actividades de Octubre Rosa con una propuesta que combinó actividad física, cultura y participación comunitaria, para recordar que la prevención y los controles oportunos son fundamentales.