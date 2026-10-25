Balotaje en Brasil: Lula se impuso ante Flávio Bolsonaro en una ajustada definición y logra su cuarto mandato presidencial

Con el 99,79% de las secciones escrutadas, el actual mandatario superó a Flávio Bolsonaro por 3,52 puntos porcentuales y aseguró su continuidad al frente del Gobierno brasileño por un nuevo período.

Hoy 21:22

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido en Brasil tras imponerse en el balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro. Con el 99,79% de las secciones contabilizadas, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) reúne el 51,76% de los votos, mientras que su rival, del Partido Liberal (PL), alcanza el 48,24%.

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Según los últimos datos oficiales, Lula suma 64.093.998 votos, frente a los 59.735.422 sufragios obtenidos por Bolsonaro. La diferencia entre ambos es de 4.358.576 votos. Hasta el momento, se totalizaron 498.199 de las 499.248 secciones electorales habilitadas.

El sistema oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil indica que la elección está matemáticamente definida y señala a Lula como electo. Aunque todavía resta contabilizar algo más de un millar de secciones, la ventaja alcanzada por el mandatario ya resulta suficiente para determinar el resultado de la segunda vuelta.

En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos, frente al 45,16% alcanzado por Lula. Sin embargo, en el balotaje el actual mandatario revirtió aquella diferencia inicial y consolidó su triunfo en una disputa que mantuvo la atención puesta en el recuento hasta el tramo final.