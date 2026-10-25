Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2026 | 20º
X
Policiales

Por un error de cálculo terminó con su camioneta en una acequia

Añatuya. El hecho ocurrió este domingo al mediodía en la intersección de Av. Alem y Av. Avellaneda. Afortunadamente, el conductor resultó ileso y solo se registraron daños materiales.

Hoy 12:47

Una maniobra desafortunada sorprendió a los vecinos este domingo al mediodía en la esquina de Av. Alem y Av. Avellaneda. Una camioneta Ford Ranger de color blanco terminó literalmente incrustada en una acequia de la zona tras un aparente error de cálculo al doblar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el rodado era conducido por un hombre mayor, quien al intentar realizar el giro desde la avenida Alem hacia Avellaneda calculó mal el radio de la curva, provocando que el vehículo cayera dentro del desagüe pluvial.  

Te recomendamos: Añatuya: una mujer cayó de una moto y sufrió desprendimiento del cuero cabelludo

Solidaridad vecinal y final sin heridas

Las imágenes captadas en el lugar muestran el momento en que ocasionales testigos y vecinos de la zona se acercaron de inmediato para brindar asistencia y evaluar de qué manera podían ayudar a retirar la camioneta del incómodo lugar.

A pesar de lo aparatoso de la situación y del susto inicial, por fortuna el conductor no sufrió ningún tipo de lesión ni requirió asistencia médica de urgencia. 

Minutos más tarde, personal policial se hizo presente en el lugar únicamente para constatar la novedad y ordenar el tránsito en la concurrida esquina.

TEMAS Añatuya
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan un presunto abuso sexual contra una niña de 12 años y buscan dar con el sospechoso
  2. 2. Fürth Automotores, otra vez en la mira: denuncian una presunta estafa en Añatuya
  3. 3. Los accidentes nuestros de cada fin de semana: autos contra postes y árboles
  4. 4. “La edad es un número”: la mamá de Tomás Holder respondió a las críticas por su romance con un joven futbolista
  5. 5. Central Córdoba recibe a Vélez con la urgencia de cortar su mala racha y volver al triunfo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT