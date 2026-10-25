Por un error de cálculo terminó con su camioneta en una acequia

Añatuya. El hecho ocurrió este domingo al mediodía en la intersección de Av. Alem y Av. Avellaneda. Afortunadamente, el conductor resultó ileso y solo se registraron daños materiales.

Hoy 12:47

Una maniobra desafortunada sorprendió a los vecinos este domingo al mediodía en la esquina de Av. Alem y Av. Avellaneda. Una camioneta Ford Ranger de color blanco terminó literalmente incrustada en una acequia de la zona tras un aparente error de cálculo al doblar.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el rodado era conducido por un hombre mayor, quien al intentar realizar el giro desde la avenida Alem hacia Avellaneda calculó mal el radio de la curva, provocando que el vehículo cayera dentro del desagüe pluvial.

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Solidaridad vecinal y final sin heridas

Las imágenes captadas en el lugar muestran el momento en que ocasionales testigos y vecinos de la zona se acercaron de inmediato para brindar asistencia y evaluar de qué manera podían ayudar a retirar la camioneta del incómodo lugar.

A pesar de lo aparatoso de la situación y del susto inicial, por fortuna el conductor no sufrió ningún tipo de lesión ni requirió asistencia médica de urgencia.

Minutos más tarde, personal policial se hizo presente en el lugar únicamente para constatar la novedad y ordenar el tránsito en la concurrida esquina.