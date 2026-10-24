Central Córdoba recibe a Vélez con la urgencia de cortar su mala racha y volver al triunfo

El Ferroviario acumula siete partidos sin ganar y necesita sumar de a tres para no comprometer su permanencia. Este domingo, desde las 21.30, buscará recuperarse ante el Fortín en el Madre de Ciudades. Trasmite Radio Panorama.

Hoy 07:45

Central Córdoba afrontará este domingo un compromiso fundamental para intentar cambiar su presente en el Torneo Clausura 2026. Desde las 21.30, el conjunto santiagueño recibirá a Vélez Sarsfield en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la decimocuarta fecha de la Zona A, con la necesidad de reencontrarse con la victoria después de una prolongada racha negativa. Trasmite Radio Panorama.

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El equipo dirigido por Sebastián Domínguez acumula siete encuentros consecutivos sin triunfos y llega golpeado tras haber perdido 2-1 frente a Newell's en Rosario. Este resultado profundizó su complicado momento futbolístico y lo dejó cada vez más lejos de los puestos de clasificación a los octavos de final.

Con apenas 10 puntos, Central Córdoba ocupa el decimocuarto puesto de la Zona A y se encuentra a ocho unidades de los lugares que otorgan el acceso a los playoffs. Por eso, conseguir una victoria frente al Fortín resulta importante para intentar mantener vivas sus aspiraciones en el tramo decisivo de la fase regular.

El Ferroviario necesita reaccionar ante su gente

El encuentro frente a Vélez representa una nueva oportunidad para que Central Córdoba pueda dejar atrás una serie de resultados adversos que complicaron su panorama en el campeonato.

Después de la derrota en Rosario, el conjunto santiagueño buscará aprovechar la localía para recuperar confianza y volver a sumar de a tres. La necesidad de conseguir puntos se vuelve cada vez más importante teniendo en cuenta que restan pocas fechas para el cierre de la fase regular.

El Ferroviario intentará hacerse fuerte en el Madre de Ciudades y encontrar las respuestas futbolísticas que le permitan cambiar su presente ante un rival que llega ubicado entre los protagonistas de la zona.

Vélez llega en levantada y quiere acercarse a la cima

Del otro lado estará un Vélez que atraviesa una realidad diferente. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto viene de derrotar 1-0 a Gimnasia de Mendoza, resultado que le permitió recuperarse de la caída por 2-0 frente a Lanús, su primera derrota en el actual Torneo Clausura.

El Fortín consiguió siete de los últimos doce puntos en disputa y se mantiene entre los principales animadores de la Zona A, con el objetivo de acercarse al líder Instituto y consolidar su posición de cara a los playoffs.

En Santiago del Estero, el equipo de Liniers intentará conseguir su segunda victoria consecutiva, aunque tendrá enfrente a un Central Córdoba necesitado de puntos y obligado a buscar un resultado positivo.

Central Córdoba vs. Vélez: hora, TV y árbitro