Detuvieron en Frías a un hombre que era buscado desde agosto por una causa de violencia de género

El sujeto fue identificado durante un procedimiento preventivo en el barrio Sumampa. Tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Capital.

Hoy 23:38

Un hombre que era buscado desde el 6 de agosto fue detenido en la ciudad de Frías, luego de comprobarse que tenía un pedido de captura vigente en el marco de una causa por lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

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El procedimiento se realizó este viernes, minutos antes de las 8, en la intersección de las calles Modesta Maldonado y Antártida Argentina, en el barrio Sumampa. Durante la identificación, se consultaron sus antecedentes a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), donde se confirmó que registraba un requerimiento judicial pendiente.

El pedido de captura había sido solicitado por el Tribunal de Juicio Oral de la Capital de Santiago del Estero, en el marco de la causa mencionada. Tras confirmar la vigencia de la medida, se dispuso la detención del hombre, cuya identidad no fue informada.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Robo y Hurto, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 7. Tras comunicar la situación a la autoridad judicial interviniente, se dispuso que el hombre permaneciera detenido y fuera trasladado a una dependencia policial, donde continúan las actuaciones correspondientes.