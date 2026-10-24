Diario Panorama te invita a vivir Central Córdoba vs. Vélez en el Madre de Ciudades

Participá del sorteo de Diario Panorama y ganá entradas para alentar al Ferroviario este domingo, cuando reciba a Vélez desde las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Conocé cómo sumarte.
Los hinchas de Central Córdoba podrán vivir desde las tribunas un nuevo compromiso del equipo en Santiago del Estero. Este domingo, desde las 21:30, el Ferroviario recibirá a Vélez Sarsfield en el Estadio Único Madre de Ciudades y Diario Panorama sortea entradas para que puedas acompañar al equipo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La propuesta invita a los fanáticos a sumarse a través de Instagram y participar por la posibilidad de alentar al conjunto santiagueño en una nueva jornada de fútbol.
Para participar, tenés que cumplir con los siguientes pasos:
¡Así de fácil! Sumate a la propuesta de Diario Panorama y preparate para alentar al Ferroviario frente a Vélez en el Madre de Ciudades.