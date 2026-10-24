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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2026 | 17º
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Diario Panorama te invita a vivir Central Córdoba vs. Vélez en el Madre de Ciudades

Participá del sorteo de Diario Panorama y ganá entradas para alentar al Ferroviario este domingo, cuando reciba a Vélez desde las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Conocé cómo sumarte.

Hoy 23:30

Los hinchas de Central Córdoba podrán vivir desde las tribunas un nuevo compromiso del equipo en Santiago del Estero. Este domingo, desde las 21:30, el Ferroviario recibirá a Vélez Sarsfield en el Estadio Único Madre de Ciudades y Diario Panorama sortea entradas para que puedas acompañar al equipo.

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La propuesta invita a los fanáticos a sumarse a través de Instagram y participar por la posibilidad de alentar al conjunto santiagueño en una nueva jornada de fútbol.

Cómo participar del sorteo

Para participar, tenés que cumplir con los siguientes pasos:

  1. Seguí a Diario Panorama en Instagram: @diariopanoramasde.
  2. Dale “Me gusta” a la publicación del sorteo.
  3. Comentá con quién irías a alentar a Central Córdoba.

¡Así de fácil! Sumate a la propuesta de Diario Panorama y preparate para alentar al Ferroviario frente a Vélez en el Madre de Ciudades.

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