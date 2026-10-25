Brasil elige presidente este domingo: todo lo que hay que saber del balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

Más de 158 millones de electores están habilitados para votar en una segunda vuelta que definirá al próximo presidente brasileño. Tras una primera ronda favorable al senador del Partido Liberal, las últimas encuestas muestran una disputa muy ajustada con el actual mandatario, que busca la reelección.

Hoy 00:35

Brasil vuelve a las urnas este domingo 25 de octubre para definir quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años. El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, intenta llegar por primera vez al Palacio del Planalto.

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La elección llega después de una campaña marcada por la polarización política, los cruces entre los candidatos y las diferencias sobre el rumbo económico, la seguridad pública y las políticas sociales. Los dos aspirantes cerraron sus actividades proselitistas el sábado con actos en distintas ciudades y un llamado a movilizar a sus seguidores.

El escenario electoral permanece abierto. Aunque Flávio Bolsonaro quedó primero en la primera vuelta, los sondeos publicados en la víspera del balotaje muestran diferencias reducidas y sitúan a ambos candidatos dentro de un empate técnico. El resultado definirá no solo quién gobernará Brasil, sino también el rumbo de la principal economía de América Latina en los próximos años.

¿Cuándo se vota y cuántos brasileños están habilitados?

El segundo turno se realizará este domingo 25 de octubre, entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia, que coincide con el de Argentina.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), hay 158.765.543 electores habilitados para participar de las elecciones generales de 2026. La votación se desarrollará mediante urnas electrónicas y los resultados comenzarán a conocerse después del cierre de las mesas, a medida que avance el escrutinio.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, participaron 125,3 millones de personas, lo que representó el 78,92% del padrón. La abstención alcanzó el 21,08%, equivalente a unos 33,5 millones de electores.

La cantidad de personas que no concurrieron a votar en la primera ronda constituye uno de los datos relevantes de cara al balotaje, ya que quienes no participaron entonces pueden hacerlo en esta segunda instancia.

Además de la Presidencia, habrá elecciones para gobernador en Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins y el Distrito Federal. En esas jurisdicciones, los electores deberán elegir primero al gobernador y luego al presidente. En el resto del país, la votación estará limitada a la definición presidencial.

¿Cómo llegaron Lula y Flávio Bolsonaro al balotaje?

La primera vuelta dejó a Flávio Bolsonaro en el primer puesto, con el 47,03% de los votos válidos, equivalentes a más de 56,1 millones de sufragios. Lula da Silva quedó segundo, con el 45,16%, alrededor de 53,9 millones de votos.

La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 2,2 millones de sufragios, pero ninguno consiguió superar el 50% de los votos válidos, requisito necesario para consagrarse presidente en primera vuelta.

El resultado confirmó una competencia concentrada entre dos proyectos políticos diferentes. Flávio, de 45 años, es senador por Río de Janeiro e integrante del Partido Liberal (PL), mientras que Lula, de 80 años, pertenece al Partido de los Trabajadores (PT) y busca continuar al frente del Gobierno después de haber ejercido la Presidencia entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023.

Para el actual mandatario, la elección representa la posibilidad de extender su trayectoria política con un nuevo período de gobierno. Para Flávio Bolsonaro, significa la oportunidad de llevar nuevamente a su familia al poder, esta vez a través de su propia candidatura.

¿Qué dicen las últimas encuestas?

Los sondeos publicados durante el sábado 24 de octubre muestran una disputa prácticamente empatada, con una ligera ventaja numérica para Flávio Bolsonaro en la mayoría de los principales relevamientos.

La encuesta de Datafolha, realizada entre el viernes y el sábado sobre una muestra de 4.050 electores, ubicó al candidato del PL con el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula. El margen de error fue de dos puntos porcentuales.

La consultora Quaest presentó un resultado similar, con 51% para Flávio y 49% para el actual presidente. En este caso, el relevamiento se realizó de manera presencial entre el 23 y el 24 de octubre, con 3.702 entrevistados y un margen de error de dos puntos.

Otros estudios también mostraron diferencias acotadas. AtlasIntel/Bloomberg calculó un 50,8% para Flávio y un 49,2% para Lula, mientras que CNT/MDA ubicó los porcentajes en 50,7% y 49,3%, respectivamente. Por su parte, BTG/Nexus registró 50,5% para el senador y 49,5% para el presidente.

Las diferencias se encuentran dentro de los márgenes de error informados por las encuestadoras, por lo que los resultados configuran un empate técnico. Los porcentajes corresponden a votos válidos, es decir, excluyen los sufragios en blanco y nulos y, en los relevamientos, a los indecisos.

Los sondeos describen un escenario ajustado, pero no permiten establecer de antemano quién ganará la elección.

Los últimos actos de campaña y el debate entre los candidatos

La campaña concluyó el sábado con movilizaciones en distintas ciudades. Lula encabezó un acto en la avenida Paulista de San Pablo, después de haber participado en una concentración en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Flávio Bolsonaro, en tanto, realizó actividades en Belo Horizonte y cerró su campaña en Barra da Tijuca, también en Río.

Ambos buscaron reforzar el apoyo de sus bases y captar a los electores que todavía no habían definido su voto.

El último debate presidencial se realizó el viernes 23 de octubre por la TV Globo. Durante el encuentro, los candidatos presentaron propuestas sobre economía, educación, infraestructura, seguridad pública y programas sociales, aunque también hubo intercambios de acusaciones personales.

El cruce volvió a poner en evidencia la polarización que caracterizó la campaña, en la que cada candidato intentó cuestionar la gestión y las propuestas de su adversario.

Lula y Flávio Bolsonaro: dos propuestas para Brasil

Las diferencias entre los candidatos abarcan el papel del Estado, el gasto público, las políticas sociales, la infraestructura y el combate contra la delincuencia.

Lula da Silva defendió la continuidad de los programas sociales y prometió mantener los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación. También propuso ampliar los programas educativos, extender la asistencia económica para estudiantes y continuar las obras de infraestructura del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).

En materia económica, el presidente anunció nuevas medidas de renegociación de deudas para familias y pequeños emprendimientos a través del programa Desenrola 3.0. Además, volvió a defender una política ambiental basada en la protección de la Amazonia y la promoción de una economía verde.

En seguridad pública, planteó la creación de un ministerio específico para el área, condicionada a la aprobación de una reforma constitucional que se encuentra en el Congreso.

Flávio Bolsonaro, por su parte, prometió impulsar una reducción de impuestos y de la burocracia estatal, además de revisar el gasto público. Su programa también contempla nuevas inversiones en infraestructura ferroviaria, concesiones viales y medidas para favorecer el crédito a emprendedores de sectores populares.

En materia de seguridad, el senador propuso una política más estricta contra el crimen organizado, la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 14 años y mayores penas para determinados delitos, como el robo de teléfonos celulares.

En educación, planteó ampliar la jornada escolar, fortalecer la formación técnica e implementar ayudas para el cuidado infantil. También prometió mejorar las condiciones del sistema sanitario y respaldar al sector agropecuario.

Las propuestas reflejan visiones diferentes sobre cómo abordar los principales problemas del país. La elección definirá cuál de los dos programas tendrá la responsabilidad de orientar las políticas públicas a partir de 2027.

¿Cómo se vota en Brasil?

El sistema electoral brasileño utiliza urnas electrónicas. Los electores deben concurrir a la sección electoral que les corresponde y presentar un documento oficial con fotografía.

Se aceptan documentos como el documento de identidad, el pasaporte, la licencia de conducir, la credencial profesional reconocida por ley y la libreta de trabajo física, entre otros. También puede utilizarse el e-Título, la versión digital del título electoral, siempre que incluya la fotografía del elector.

No es obligatorio presentar el título electoral impreso si se dispone de otro documento oficial con fotografía que permita acreditar la identidad.

Una de las reglas centrales es que está prohibido ingresar con el celular a la cabina de votación, incluso si está apagado. El dispositivo debe quedar en el lugar indicado por las autoridades de mesa antes de que el elector se dirija a la urna. La medida busca preservar el secreto del voto.

En los estados y el Distrito Federal donde se define también la gobernación, el orden de votación será primero para gobernador y después para presidente.

El voto es obligatorio para los brasileños alfabetizados de entre 18 y 70 años. Es facultativo para los jóvenes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y las personas analfabetas.

Una elección clave para el rumbo político de Brasil

El balotaje de este domingo definirá si Lula continúa al frente del Gobierno brasileño o si Flávio Bolsonaro consigue llevar nuevamente a su espacio político a la Presidencia.

La disputa se produce en un escenario de diferencias sobre la política económica, el papel del Estado, los programas sociales, la seguridad y la relación de Brasil con el resto de América Latina y las principales potencias internacionales.

Con más de 158 millones de electores habilitados y una primera vuelta que dejó una diferencia de poco más de dos millones de votos entre los candidatos, todas las miradas estarán puestas en el escrutinio que comenzará después del cierre de las urnas.

Brasil definirá este domingo su próximo presidente en una elección que llega con los dos candidatos prácticamente empatados en las encuestas y con un resultado que determinará el rumbo del país para los próximos cuatro años.