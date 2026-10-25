Investigan un presunto abuso sexual contra una niña de 12 años y buscan dar con el sospechoso

El episodio ocurrió alrededor de las 2.30 del sábado en una vivienda del barrio Villa Rosita, en La Banda. La abuela de la niña habría sorprendido al hombre en la habitación e intervenido, lo que provocó que escapara del lugar.

Hoy 01:07

Un hombre es buscado por la Justicia tras una denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de 12 años en una vivienda del barrio Villa Rosita, en La Banda. Según lo denunciado, el sospechoso escapó cuando la abuela de la menor ingresó a la habitación e intervino.

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De acuerdo con lo denunciado, el episodio ocurrió alrededor de las 2.30, cuando la niña se encontraba descansando en su dormitorio. El hombre habría ingresado a la propiedad aprovechando que una de las aberturas no tenía las medidas de seguridad correspondientes. Una vez dentro, habría reducido a la menor y realizado tocamientos de índole sexual. La llegada de su abuela interrumpió la situación y provocó que el individuo huyera.

La situación trascendió cuando la madre de la niña, de 32 años, regresó a su domicilio y tomó conocimiento de lo sucedido a través del relato de su hija. Ante la gravedad de lo ocurrido, decidió radicar la denuncia. La víctima no habría logrado reconocer al hombre, por lo que su identidad es uno de los principales puntos que buscan esclarecer los investigadores.

Tras la presentación, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 13 dio intervención a la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, que activó las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación, establecer la identidad del sospechoso y localizarlo. La causa continúa en etapa investigativa.