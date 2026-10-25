“La edad es un número”: la mamá de Tomás Holder respondió a las críticas por su romance con un joven futbolista

Gisela Gordillo, de 46 años, salió al cruce de los comentarios que surgieron tras los rumores de romance con Jaminton Campaz, delantero de Rosario Central, de 26. En un video, cuestionó los prejuicios por la diferencia de edad y defendió su postura.

Hoy 01:29

Gisela Gordillo, madre del exparticipante de Gran Hermano Tomás Holder, decidió responder públicamente a las críticas que surgieron en redes sociales luego de que una publicación alimentara los rumores sobre una posible relación sentimental con Jaminton Campaz, futbolista colombiano de Rosario Central. La diferencia de 20 años entre ambos generó numerosos comentarios y llevó a la rosarina a compartir una reflexión sobre los prejuicios que enfrentan las mujeres cuando se vinculan con hombres más jóvenes.

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A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Gordillo planteó el tema como un debate sobre la doble vara con la que, según considera, la sociedad juzga las relaciones sentimentales. La mujer cuestionó que las parejas con diferencias de edad sean aceptadas cuando el hombre es mayor, pero generen controversia cuando ocurre lo contrario.

“¿Por qué una mujer de mi edad, que pasó los 40, soltera e independiente, no puede tener una relación con un hombre más joven? Así sea cinco, diez o veinte años más joven”, expresó.

La crítica a la doble vara en las relaciones

Durante su descargo, Gisela Gordillo sostuvo que las mujeres reciben cuestionamientos por sus decisiones sentimentales, mientras que los hombres suelen ser reconocidos socialmente cuando mantienen relaciones con mujeres más jóvenes.

“¿Por qué siempre nos juzgan, nos persiguen, nos prejuzgan, cuando si es al revés no pasa nada?”, planteó.

Para respaldar su postura, mencionó distintos casos conocidos del espectáculo y del ámbito empresarial en los que existen importantes diferencias de edad entre los integrantes de una pareja. Entre ellos nombró al empresario Eduardo Costantini y su esposa, Elina Fernández, además de Marcelo Tinelli y otras figuras públicas.

“Ahora, lo hacemos las mujeres y estamos juzgadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?”, insistió.

La rosarina también cuestionó los comentarios que reciben las mujeres cuando deciden iniciar una relación con alguien más joven y consideró que ese tipo de reacciones refleja prejuicios que todavía persisten en la sociedad.

“¡Qué hipocresía, por Dios! Estamos en el 2026”, manifestó en el video.

“La edad es un número”

Hacia el final de su publicación, Gordillo resumió su postura sobre los vínculos afectivos y defendió la libertad de cada persona para elegir con quién relacionarse, independientemente de la diferencia de edad.

“La edad es un número. Somos seres humanos tratando de relacionarnos con gente que nos gusta”, afirmó.

La madre de Tomás Holder también dejó un mensaje escrito junto al video, en el que volvió a cuestionar los prejuicios hacia las mujeres que mantienen relaciones con hombres menores que ellas.

“A ellos los llaman ‘ganadores’, a nosotras nos quieren poner fecha de vencimiento. Spoiler: no va a pasar”, escribió.

La publicación recibió numerosas reacciones de usuarios. Mientras algunos respaldaron su postura y le recomendaron no prestar atención a las críticas, otros cuestionaron su exposición pública.

Los rumores sobre Jaminton Campaz

La polémica comenzó después de que Gisela Gordillo y Jaminton Campaz, de 26 años, compartieran una historia en redes sociales que despertó especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

El futbolista colombiano se desempeña como delantero de Rosario Central, equipo con el que compite en el fútbol argentino. La diferencia de edad entre ambos se convirtió rápidamente en uno de los principales temas de discusión entre los usuarios.

Hasta el momento, el contenido difundido generó versiones sobre una posible relación, pero no constituye por sí solo una confirmación pública de un noviazgo.

Lejos de esquivar la controversia, Gordillo aprovechó la repercusión para defender su postura y cuestionar los comentarios sobre su vida privada. Su mensaje volvió a poner en discusión los prejuicios vinculados con la edad y las relaciones sentimentales, especialmente cuando se trata de mujeres mayores que sus posibles parejas.