Un estudio revela el origen tucumano de una mujer calcinada en Puerto Madero

Investigadores de la UNICEN han encontrado evidencias sobre el origen tucumano de una mujer calcinada en Puerto Madero, tras el análisis de restos óseos exhumados en 2024.

Hoy 01:20

Un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) ha revelado información crucial sobre el origen de una mujer que fue hallada calcinada en Puerto Madero en 2015. A través del análisis detallado de un fémur, una costilla y un metatarso, los investigadores determinaron que la dieta de la víctima no se corresponde con los patrones alimentarios de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, apuntando hacia un origen en el Noroeste Argentino (NOA), específicamente Tucumán.

El análisis isotópico realizado en 2024, tras la exhumación del cadáver en el Cementerio de la Chacarita, ha reactivado una de las causas más enigmáticas de la última década. Este caso, que involucra el hallazgo de la víctima en proximidad al complejo de edificios Le Parc, donde se registró la muerte del fiscal Alberto Nisman, ha suscitado un interés renovado en la comunidad científica y forense. Los investigadores Luciano Valenzuela, Luciano Loupias y Felipe Otero aplicaron técnicas avanzadas de isótopos estables para analizar los restos, permitiendo obtener datos significativos sobre la dieta de la persona fallecida.

Los resultados del estudio indican que los patrones de isótopos encontrados en las muestras óseas son consistentes entre sí, lo que sugiere que la víctima mantuvo una dieta constante a lo largo de varios años. Según Valenzuela, "el mismo patrón de isótopos se detectó en las tres muestras, lo que indica una estabilidad dietética a lo largo del tiempo". Este enfoque científico es vital, ya que ayuda a reconstruir la historia vital de la persona a partir de la composición de los huesos.

El uso de isótopos de carbono y nitrógeno ha permitido a los científicos establecer que la mujer no es compatible con los hábitos alimenticios típicos de la región metropolitana, lo que refuerza la hipótesis de su conexión con Tucumán. Este análisis se realizó en el marco del proyecto Bitácora, que busca crear una base de información isotópica a partir de tejidos de distintos puntos del país.

En cuanto al perfil físico de la mujer, las pericias forenses han brindado información sobre su estatura, estimada entre 1,52 y 1,60 metros, y su edad, calculada en aproximadamente 50 años. Además, se identificó que padecía un principio de artrosis y tenía una venda chamuscada en su pierna derecha, indicando problemas de salud preexistentes. El caso permanece bajo investigación, con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizando ADN extraído del tejido muscular para intentar encontrar a sus familiares.

El hallazgo del cadáver en 2015 generó diversas teorías y especulaciones en los medios, especialmente debido a su proximidad temporal y geográfica con la muerte de Nisman. Se desmintieron varias versiones falsas que apuntaban a conexiones entre ambos casos. Sin embargo, los avances en la investigación actual, respaldados por el análisis isotópico, han renovado la esperanza de resolver el misterio que rodea a esta trágica historia.