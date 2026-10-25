Decomisan carne en mal estado en Joaquín V. González

Durante un control preventivo en Joaquín V. González, se decomisaron 40 kilos de carne en mal estado debido a irregularidades en higiene y conservación.

Hoy 01:40

En un operativo realizado en la mañana de ayer, la Policía de Salta llevó a cabo un control preventivo en un comercio de la localidad de Joaquín V. González. Durante esta inspección, se detectaron irregularidades significativas en las condiciones de higiene y conservación de los productos cárnicos disponibles para la venta. Esta acción responde a la creciente preocupación por la salud pública y el cumplimiento de las normativas vigentes en el tratamiento de alimentos.

Los efectivos de la División Policía Rural y Ambiental fiscalizaron un negocio ubicado en la intersección de las calles Buenos Aires y 9 de Julio, donde encontraron que en una de las heladeras había más de 37 kilos de carne que no cumplía con los estándares sanitarios necesarios. Esto representa un grave riesgo para la salud de los consumidores, quienes confían en que los productos cárnicos que adquieren sean seguros y aptos para el consumo.

Como resultado de esta intervención, un hombre mayor de edad fue infraccionado por el presunto incumplimiento de la Ley N.º 11.117, que regula las condiciones higiénico-sanitarias para la conservación de productos cárnicos. Este tipo de infracciones no solo pone en peligro la salud de los consumidores, sino que también afecta la reputación de los comercios que operan de manera responsable y cumplen con las normativas establecidas.

La intervención fue ordenada por la Fiscalía Penal de la Jurisdicción y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, quienes supervisaron el procedimiento de secuestro y decomiso de la mercadería en cuestión. La acción refleja el compromiso de las autoridades locales en la detección de irregularidades y en la protección de la salud pública.

La Policía de Salta, en su labor de control y prevención, continúa realizando inspecciones en diferentes comercios de la región. Estas acciones son fundamentales para detectar irregularidades y garantizar productos alimenticios seguros para la población. La prevención es clave para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.

Este tipo de operativos son esenciales no solo para el bienestar de los consumidores, sino también para fomentar un comercio más responsable y consciente de la salud pública. La colaboración entre las autoridades y la comunidad es vital para el éxito de estas iniciativas y la mejora de las condiciones sanitarias en la localidad.