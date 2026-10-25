El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 25 de octubre: cielo mayormente nublado y una máxima de 24 °C

La jornada estará marcada por el cielo mayormente nublado en Santiago del Estero, con una mínima de 14 °C y bajas probabilidades de precipitaciones durante el día.

Hoy 01:33

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 25 de octubre una jornada mayormente nublada en Santiago del Estero, con temperaturas que oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 24 °C de máxima.

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Durante la madrugada y la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura inicial de 14 °C y un ascenso hasta los 18 °C. Las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 0% y el 10%, mientras que el viento soplará del sudeste y del sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, se prevé que el termómetro alcance los 24 °C, con cielo mayormente nublado y viento del sudeste. Las posibilidades de lluvia continuarán siendo bajas, dentro del rango de entre el 0% y el 10%.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar parcialmente, con un cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 18 °C. El viento rotará levemente dentro del sector sudeste y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para ese período, el SMN no prevé precipitaciones.

Cómo seguirá el tiempo el lunes

Para el lunes 26 de octubre, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 26 °C en Santiago del Estero.