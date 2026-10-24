Murió el actor Marcelo Trepat a los 62 años en Córdoba

El intérprete, nacido en Pergamino, desarrolló una extensa trayectoria en el teatro musical, la televisión y el cine. Integró el elenco original de Drácula, el musical y fue reemplazante de Les Luthiers. Vivía desde 2008 en Villa Giardino, donde falleció mientras dormía en su casa.

Hoy 21:58

El actor y cantante Marcelo Trepat murió a los 62 años en Villa Giardino, Córdoba, localidad serrana donde residía desde hacía casi dos décadas. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su trayectoria artística, y generó numerosas muestras de pesar en el ambiente del espectáculo.

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Nacido el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Trepat construyó una carrera que abarcó el teatro musical, las producciones infantiles, la televisión y el cine. A lo largo de los años, trabajó junto a reconocidas figuras de la escena nacional y participó de espectáculos que dejaron una huella en la cartelera argentina.

Según contó Georgina Barbarossa, una de sus amigas más cercanas, el actor falleció mientras dormía en su casa. La conductora lo despidió con un mensaje en redes sociales en el que expresó el dolor por su partida y recordó el vínculo que los unió durante décadas.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices también comunicó su fallecimiento y resaltó “su amplia trayectoria en el teatro musical, la televisión y el cine”.

Una carrera ligada al teatro musical argentino

La vocación artística de Trepat comenzó durante su infancia, cuando asistía a clases de teatro en la Escuela 22 de Pergamino. Durante la adolescencia continuó su formación con el grupo dirigido por Jorge Sharry y participó de distintas experiencias teatrales que marcaron sus primeros pasos en la actuación.

Uno de los hitos de su trayectoria llegó en 1991, cuando integró el elenco original de Drácula, el musical, la reconocida obra de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler, estrenada en el estadio Luna Park. En esa producción interpretó a Lord Arturo.

Posteriormente, participó en importantes puestas teatrales, entre ellas Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz; El violinista en el tejado, con Soriano y Rita Cortese; y Zorba, donde compartió escenario con Raúl Lavié.

También formó parte de Te quiero, sos perfecto… cambiá, dirigida por Ricky Pashkus, y de las temporadas 2007 y 2008 de Cabaret, en las que interpretó a Cliff Bradshaw junto a figuras como Alejandra Radano, Karina K y Alejandro Paker.

Otro capítulo destacado de su carrera se desarrolló entre 2009 y 2012, cuando fue reemplazante oficial de Les Luthiers. En ese período cubrió funciones actorales y vocales de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich en los espectáculos Lutherapia y ¡Chist!.

También trabajó en televisión y teatro infantil

La trayectoria de Trepat incluyó participaciones en producciones televisivas como Montaña rusa, La niñera y Los simuladores, donde apareció en el episodio “Seguro de desempleo”. Además, acompañó a Barbarossa en distintos ciclos televisivos, entre ellos Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina.

En cine, participó en Cicatrices, dirigida por Patricio Coll, y en el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso.

El teatro infantil también ocupó un lugar importante en su carrera. Interpretó a Bambuco en Doña Disparate y Bambuco, la obra de María Elena Walsh, junto a Barbarossa, y formó parte de producciones como Pulgarcito en busca de Bella Durmiente y Mi bello dragón, de Enrique Pinti.

Villa Giardino, el lugar que eligió para vivir

Desde 2008, el actor había establecido su residencia permanente en Villa Giardino, en las sierras de Córdoba, lejos del ritmo de Buenos Aires. Conoció la localidad durante sus visitas al hotel de la Asociación Argentina de Actores y Actrices y, años después, decidió instalarse allí.

En una entrevista con el diario El Tiempo, de su ciudad natal, contó que la posibilidad de comprar un terreno había surgido durante uno de esos viajes, más de 25 años atrás.

“Siento que uno es muchas cosas en la vida, un rato cada cosa. Este es mi rato con la naturaleza, una vida sencilla, tranquila”, había expresado al describir la vida que encontró en las sierras.

La despedida de Georgina Barbarossa: “Tengo el corazón destrozado”

Tras conocerse la noticia, Georgina Barbarossa publicó un mensaje en Instagram acompañado por fotografías que reflejan distintos momentos de su amistad con Trepat. La conductora lo definió como su “hermano de la vida” y expresó el profundo dolor que le provocó su muerte.

“Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado”, escribió.

En el mismo mensaje, Barbarossa se refirió a las circunstancias del fallecimiento y manifestó su tristeza por la partida del actor: “Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá por qué tan pronto”.

La conductora también le agradeció por haber acompañado distintos momentos de su vida y la de sus hijos, además de recordar los abrazos, las risas y los años compartidos.

“Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos, te voy a extrañar pero te tengo conmigo”, expresó en otro tramo de la publicación.

Finalmente, recordó el vínculo de Trepat con el lugar que había elegido para vivir y le dedicó unas palabras que resumen el cariño que los unía: “En cada plantita, en cada flor de Giardino estás, Marce, siempre, siempre”.

La muerte del actor deja una extensa trayectoria artística y el recuerdo de un intérprete que transitó distintos escenarios de la cultura argentina, desde el teatro musical hasta la televisión, además de una profunda huella en quienes compartieron su vida personal y profesional.