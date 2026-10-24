Colapinto clasificó 15º, pero largará penúltimo en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Con el Alpine se abocó en cerrar el desarrollo del auto, demostrando una interesante performance en el trazado de Austin, en donde empezará desde la 21.ª posición por la sanción. Antonelli fue el mejor de la jornada

Hoy 19:05

Alentador fue el rendimiento que mostró el Alpine A526 de Franco Colapinto en el Circuito de las Américas, sede del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, permitiéndole al piloto argentino obtener referencias en los dos cortes que realizó en la sesión clasificatoria y en donde pudo ubicarse 15° con su tiempo de 1m35s722, y así concretando el objetivo de ultimar los detalles de la puesta a punto para afrontar la carrera este domingo ubicándose penúltimo (21.°) en la grilla, al penalizar posiciones por cambios en el control electrónico de la unidad de potencia hecho por el equipo de Enstone.

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Como en las anteriores tandas de prácticas, el pilarense estuvo enfocado en la última actividad del sábado texano para conseguir la mejor prestación del A526 con los neumáticos blandos en la docena de giros cumplió en el recorrido de los 5.513 metros y selló su labor satisfactoriamente. La única dificultad que tuvo el piloto argentino fue en el comienzo cuando el coche se desestabilizó en la última curva, tras lo cual ingresó a boxes y sus mecánicos realizaron las correcciones en el chasis para evitar otras deficiencias en la pista que también cuenta con algunas ondulaciones y esto hace que los coches alteren sus trayectorias.

En la referencia con su compañero Pierre Gasly, el francés se ubicó 11° con 1m35s080, tiempo que logró sobre el cierre y lo posicionó con una diferencia entre él y Colapinto de 642/1000. Sin embargo, el argentino deberá resolver su plan durante las 56 vueltas el domingo, en donde empezará por delante de Gabriel Bortoleto (largará último por una penalización de 60 posiciones ante las actualizaciones en su Audi); como ellos, también fue penalizado (pero con cinco lugares) Arvid Lindblad (Racing Bulls) y lo hará desde el 14.° puesto de la grilla.

ANTONELLI Y MERCEDES SIEMPRE TIENEN LA «ÚLTIMA PALABRA»

La Scuderia Ferrari no pudo revalidar en la clasificación los resultados de las tres prácticas preliminares y ambas SF26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron relegadas al cuarto y quinto puesto, ante el nuevo dominio que evidenció el italiano Kimi Antonelli con el Mercedes para conseguir su 7.ª «pole position» en F1, al concretar 1m34s035 (a 211,058 Km/h) y así potenciar su anticipada coronación como campeón mundial este domingo por la tarde.

Detrás del piloto italiano quedaron los Red Bull de Max Verstappen (a 0s179) y de Isack Hadjar (a 0s215); las unidades de Milton Keynes van recuperando el nivel con el motor Ford que desarrollan en conjunto con la marca de Detroit; luego quedaron las Ferrari de Leclerc (a 0s232) y Hamilton (a 0s276), seguidos por el Mercedes de George Russell (a 0s441) y el McLaren del campeón saliente Lando Norris (a 0s768) al cual le restaron otra vuelta por exceder el límite de pista. En tanto, a más de un segundo quedaron los Racing Bulls de Arvid Linblad y Liam Lawson (no giró) completando el Top10 del GP americano.

Cómo le fue a Colapinto en la última prueba libre

Franco Colapinto finalizó en la 15ª posición de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin. El argentino continuó trabajando en la puesta a punto de su Alpine A526 con el objetivo de encontrar un ritmo competitivo de cara a la clasificación y la carrera del domingo.

El piloto marcó un tiempo de 1m36s251 en el trazado de 5.513 metros, en una sesión dedicada principalmente a evaluar el comportamiento del monoplaza con distintas cargas de combustible, el desgaste de los neumáticos y la gestión de energía.

Bajo la supervisión de su ingeniero Stuart Barlow, Colapinto también analizó el funcionamiento del vehículo después de que Alpine reemplazara el control electrónico de la unidad de potencia. Esta modificación le significará una penalización de diez posiciones en la grilla de largada del domingo.

El trabajo de Colapinto durante la última práctica

El argentino fue uno de los primeros pilotos en salir a pista, junto a Sergio Pérez, de Cadillac, y Gabriel Bortoleto, de Audi. En su primera tanda completó 12 vueltas con neumáticos medios, con un mejor registro de 1m40s241.

Posteriormente ingresó a boxes, donde el equipo realizó una recarga de combustible, ajustó los frenos delanteros y colocó neumáticos blandos para continuar con las pruebas.

En el tramo final, Colapinto realizó nuevas salidas a pista y consiguió establecer su mejor tiempo de la jornada, que lo ubicó en el 15° puesto.

Por su parte, su compañero Pierre Gasly terminó noveno con un registro de 1m35s904, superando al argentino por 347 milésimas. Ambos pilotos buscaron recopilar información para mejorar el rendimiento de los Alpine antes de la clasificación.

Lewis Hamilton dominó con Ferrari en Austin

La referencia de la última práctica fue Lewis Hamilton, quien marcó el mejor tiempo con su Ferrari SF26 al registrar 1m34s893, ratificando el buen rendimiento que había mostrado la escudería italiana durante las sesiones del viernes.

El británico incluso tuvo la posibilidad de mejorar su registro, pero debió abortar una vuelta rápida al encontrarse con el Audi de Gabriel Bortoleto circulando a menor velocidad.

Max Verstappen finalizó segundo con Red Bull, a 168 milésimas de Hamilton, pese a protagonizar una salida de pista en una de las curvas. El tercer lugar quedó en manos de Charles Leclerc, quien terminó a 234 milésimas de su compañero de Ferrari.

Detrás se ubicaron los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, seguidos por Oscar Piastri con McLaren, Nico Hülkenberg con Audi y Lando Norris, también con McLaren.

El grupo de los diez mejores lo completaron Pierre Gasly, con Alpine, e Isack Hadjar, con Red Bull. Este último quedó bajo observación de los comisarios deportivos por algunas maniobras consideradas erráticas durante la sesión.

A qué hora clasifica Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado desde las 18:00, hora argentina, con la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la 18ª fecha del calendario 2026.

Colapinto intentará conseguir el mejor registro posible con su Alpine, aunque deberá cumplir con la penalización de diez puestos en la grilla del domingo por el cambio de un componente electrónico de su unidad de potencia.

La carrera principal se disputará sobre un total de 56 vueltas al Circuito de las Américas, donde el argentino buscará mantener un ritmo sólido y aprovechar las oportunidades para avanzar posiciones.

Gran Premio de Estados Unidos: horarios de Colapinto

La actividad del fin de semana continuará con el siguiente cronograma:

Domingo 25 de octubre, 17.00: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

Todos los horarios corresponden a la Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.