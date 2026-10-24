EN VIVO I San Lorenzo recibe a Newells en un duelo clave por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura

El Ciclón y la Lepra se enfrentarán este sábado desde las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 de la Zona A. Ambos buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular. El Ciclón y la Lepra se enfrentarán este sábado desde las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 de la Zona A. Ambos buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular.

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