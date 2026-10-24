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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2026 | 19º
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EN VIVO I San Lorenzo recibe a Newells en un duelo clave por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura

El Ciclón y la Lepra se enfrentarán este sábado desde las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 de la Zona A. Ambos buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular. El Ciclón y la Lepra se enfrentarán este sábado desde las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 de la Zona A. Ambos buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular.

Hoy 19:45

San Lorenzo recibirá este sábado 24 de octubre a Newell's Old Boys, desde las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado por TNT Sports Premium.

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