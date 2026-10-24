Franco Colapinto mostró su frustración tras la clasificación en Austin: "No encontramos el auto"

El piloto argentino terminó 15° en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos y reconoció las dificultades que atraviesa con su Alpine. Debido a una penalización, largará desde el fondo de la grilla y buscará remontar posiciones este domingo.

Hoy 20:30

Franco Colapinto no ocultó su descontento con el rendimiento de su Alpine A526 después de finalizar en la 15ª posición de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, correspondiente a la 18ª fecha del campeonato mundial.

El piloto argentino reconoció que el equipo no consiguió encontrar una puesta a punto adecuada durante el fin de semana en el Circuito de las Américas, en Austin, especialmente por las dificultades del monoplaza para adaptarse a los pianos y las irregularidades del asfalto.

"Rara la qualy, nos costó mucho toda la sesión. Desde ayer que no encontramos el auto y cuando vamos rápido por los pianos y baches se complica", expresó Colapinto tras completar su participación en la clasificación.

Los problemas del Alpine que complicaron a Colapinto

Durante las sesiones de entrenamientos, el argentino y su equipo trabajaron intensamente para encontrar un equilibrio que permitiera mejorar el comportamiento del A526, con especial atención al ritmo de carrera y la degradación de los neumáticos.

Sin embargo, la rigidez del monoplaza se convirtió en uno de los principales inconvenientes en el trazado estadounidense, donde los desniveles y las características de algunas curvas dificultaron el rendimiento del vehículo.

Si bien Colapinto reconoció una pequeña evolución respecto de las primeras prácticas, también admitió que las modificaciones realizadas no tuvieron el efecto esperado.

"Hoy mejoró un poco con los baches con respecto al primer día, pero no tanto como esperábamos", señaló el piloto argentino.

Además, remarcó que la falta de estabilidad del Alpine sigue siendo una de las principales preocupaciones del equipo.

"Es inconsistente, es un punto flojo para nosotros y no le encontramos la vuelta", explicó.

Colapinto buscará remontar desde el fondo de la grilla

A pesar de haber conseguido el 14° tiempo en la clasificación, Colapinto deberá largar desde la 21ª posición debido a una penalización por modificaciones en componentes de su unidad de potencia.

El argentino tendrá por delante una carrera exigente, en la que necesitará superar a numerosos rivales para avanzar en el clasificador. Gabriel Bortoleto, por su parte, partirá desde la última posición tras acumular 80 puestos de penalización.

Consciente de las dificultades, Colapinto confía en que el trabajo realizado durante las prácticas le permita contar con un mejor ritmo en carrera y administrar de manera más eficiente el desgaste de los neumáticos.

"Ojalá estemos más firmes y con menos degradación que los demás", manifestó el argentino, dejando en claro cuál será una de las claves para intentar recuperar posiciones.

Finalmente, explicó que el objetivo principal del equipo estuvo enfocado en preparar el rendimiento para la competencia del domingo.

"Trabajamos en los entrenamientos para tener el ritmo de carrera, pero hay que pasar muchos autos", concluyó.

El desafío de Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos se disputará este domingo en el Circuito de las Américas, donde los pilotos deberán completar 56 vueltas al trazado de Austin.

Colapinto afrontará el desafío de avanzar desde los últimos lugares de la grilla, apostando a la estrategia, la gestión de neumáticos y la posibilidad de aprovechar las oportunidades que se presenten durante la competencia.

Tras un fin de semana complicado con Alpine, el argentino buscará cambiar la imagen en carrera y conseguir una remontada que le permita cerrar de mejor manera su participación en Estados Unidos.