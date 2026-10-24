Bº Mariano Moreno: hallaron a un hombre sin vida en su vivienda

Ocurrió este sábado por la mañana en la zona sur de la ciudad Capital. Intervino la Comisaría 45 y la fiscal Eugenia Vittar para esclarecer las circunstancias del deceso.

Hoy 13:02

Un lamentable suceso conmocionó a los vecinos del barrio Mariano Moreno 1ª Ampliación, de la ciudad Capital, durante la mañana de este sábado; luego de que un vecino fuera hallado ahorcado en el interior de su vivienda.

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En el interior de un inmueble ubicado en la Manzana 7, del mencionado complejo habitacional un hombre de 55 años fue hallado muerto.

El alerta se registró alrededor de las 10:10, cuando personal de la UPA Nº 1 acudió a la propiedad tras el aviso desesperado de los residentes de la zona. De acuerdo con lo informado, los propios vecinos habían ingresado minutos antes y lograron descolgar a la víctima, quien se encontraba atado por el cuello a un tirante del techo.

Pese al intento de asistencia en el lugar, el personal de salud constató que el morador ya no presentaba signos vitales.

Ante la confirmación del deceso, la fiscal de turno, Dra. Eugenia Vittar, se presentó en la escena para coordinar las actuaciones correspondientes.

La funcionaria judicial ordenó el trabajo de peritos de la División Criminalística, la inspección del médico de policía para examinar el cuerpo y la presencia de la Unidad Morguera para el posterior traslado a la morgue judicial, con el objetivo de determinar con precisión las causales de la muerte.