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Lula encabezó una multitudinaria caravana en Río de Janeiro en el cierre de su campaña

El presidente brasileño recorrió las calles de Copacabana a bordo de un micro, desde donde saludó a sus simpatizantes. Los militantes del Partido de los Trabajadores acompañaron la actividad con banderas rojas y consignas partidarias.

Hoy 13:58

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cierra su campaña electoral con una multitudinaria caravana por Río de Janeiro.

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El líder del Partido de los Trabajadores buscará su reelección en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro este domingo 25 de octubre. Cerca de 158 millones de brasileños están convocados a votar.

Desde el micro que recorre las calles de Copacabana, Lula saludó a los militantes, bailó y saltó al ritmo de batucada. Las banderas rojas con el número 13 predominaron entre los militantes.

La actividad forma parte de la agenda del mandatario en la recta final de la campaña. A las 16, está previsto un acto en San Pablo, donde el presidente realizará el cierre formal de su campaña.

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