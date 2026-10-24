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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2026 | 21º
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Revuelo en las redes por la escena más hot de Wanda Nara y Agustín Bernasconi

Los actores protagonizan una secuencia apasionada en la película ¿Querés ser mi hijo?. La difusión de las imágenes llamó la atención de los seguidores de ambas figuras.

Hoy 14:23

Wanda Nara y Agustín Bernasconi están en boca de todos tras la filtración de las imágenes de la escena más hot que filmaron para su película, que se estrenó el jueves.

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Un usuario de X sacó la escena a la luz y generó revuelo, ya que varios usuarios expresaron que la mediática llevó al cine a sus hijas para que vieran ese contenido de alto voltaje.

“¿Querés ser mi hijo?“, es la remake de la que protagonizaron Ludwika Palerta y Juampa Zurita en México. Pese a algunas críticas feroces, en su primer día ya la vieron 1800 personas y pronto se vendrá otro proyecto para la empresaria, que este sábado reconoció estar leyendo un nuevo guion.

En medio de la emoción por estar en la pantalla grande, Wanda viajará a Madrid. En Buenos Aires quedarían sus hijas, que podrían reencontrarse con Mauro Icardi en su casa de Nordelta.

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