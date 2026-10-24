Despliegue de búsqueda por mujer desaparecida en La Aguada

Un amplio operativo de búsqueda se lleva a cabo en La Aguada, Catamarca, tras la desaparición de una mujer durante una caminata en la zona serrana.

Hoy 15:13

En la localidad de La Aguada, perteneciente al departamento Belén, se ha desplegado un amplio operativo de búsqueda tras la desaparición de una mujer durante una excursión de trekking. La situación se tornó crítica cuando la mujer, que se encontraba en compañía de amigos, decidió adelantarse en el recorrido y perdió el contacto con ellos a las 15:00 horas del miércoles.

La caminata se realizaba en un sendero conocido como El Chorro, un trayecto montañoso que atrae tanto a locales como a turistas. Según información proporcionada por la Policía de Catamarca, la mujer se separó del grupo en un momento de descanso y solicitó a sus acompañantes que la esperaran en el lugar.

Pasadas varias horas sin noticias sobre su regreso, las compañeras de la mujer decidieron iniciar el descenso alrededor de las 19:00 para alertar a los vecinos y, posteriormente, dar aviso a la comisaría local. Ante la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda cerca de las 21:00, movilizando a diversas fuerzas de seguridad.

El operativo involucra a efectivos de la Comisaría de Londres, así como a personal de otras dependencias policiales del departamento Belén, quienes, junto a baqueanos y bomberos, están realizando rastrillajes en senderos y quebradas de la zona. La colaboración de los vecinos ha sido fundamental en este esfuerzo conjunto.

El Municipio de Belén también ha aportado recursos logísticos, vehículos y personal de asistencia para apoyar a las cuadrillas que operan en tierras de difícil acceso. Esta situación ha generado una creciente preocupación en la comunidad local, que aguarda ansiosamente novedades sobre el paradero de la mujer desaparecida.

Las fuerzas de rescate se han enfocado en cubrir la mayor área posible, utilizando técnicas de búsqueda avanzadas y contando con la experiencia de guías locales. La colaboración de diferentes organismos y la participación activa de la comunidad son esenciales para el éxito de este operativo.

La desaparición de la mujer ha llevado a un aumento en la atención pública y mediática sobre las actividades de trekking en la región, destacando la importancia de la seguridad y la preparación en este tipo de excursiones. Se hace un llamado a los excursionistas a permanecer siempre en grupo y a informar sobre sus planes de ruta antes de emprender caminatas en áreas remotas.