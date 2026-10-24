Argentina brilló en el Panamericano de Taekwon-Do ITF en Colombia con una destacada cosecha de medallas

La delegación nacional con representantes de Santiago del Estero tuvo una sobresaliente actuación en los XVII Juegos Panamericanos de Taekwon-Do ITF, que se desarrollan en Barranquilla.

Hoy 15:31

La delegación argentina con representantes santiagueños volvió a destacarse en el escenario internacional durante la segunda jornada de los XVII Juegos Panamericanos de Taekwon-Do ITF, que se disputan en Barranquilla, Colombia. Los competidores nacionales demostraron su nivel técnico y preparación, logrando importantes resultados en la modalidad Tul.

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Con un total de 14 medallas, entre seis de oro, dos de plata y seis de bronce, Argentina tuvo una destacada participación, consolidando su protagonismo en una competencia que reúne a exponentes del taekwondo de distintos países del continente.

Entre las actuaciones más sobresalientes se encuentra la de Florencia Chaud, quien se consagró campeona panamericana y logró defender su título por segunda vez consecutiva, ratificando su gran nivel competitivo.

También alcanzaron lo más alto del podio María Eugenia Abdala y Alicia Quainelle, quienes obtuvieron el primer puesto en sus respectivas categorías de Tul.

A ellas se sumaron Antonella Acosta, campeona en Tul 1er Dan Juvenil; Elías Carrera, ganador en Tul 1er Dan Adulto; y Alma Radua, quien también consiguió la medalla dorada en Tul 1er Dan.

Una importante cosecha de medallas para Argentina

La delegación nacional también consiguió dos medallas de plata. Bruno Manlla obtuvo el segundo puesto en su categoría de Tul, mientras que Rubén Dimitroff alcanzó la misma posición en Tul 1er Dan.

Por su parte, las medallas de bronce fueron obtenidas por Juan Figueroa Zanotti, Cristian López, José Argañarás Canseco y Julieta Brescia, quienes finalizaron terceros en sus respectivas competencias.

A ellos se sumaron Gonzalo Espasandín, quien logró el tercer puesto en Tul 5to Dan, y Juan Pablo Goas, que alcanzó la tercera posición en Tul 3er Dan.

Más representantes argentinos en Barranquilla

Además de los medallistas, la competencia contó con la participación de Nicolás Bonahora, Marco Salvatierra Sarquiz y Mario Acosta, quienes también tuvieron una destacada actuación representando al país.

Los resultados reflejan el trabajo, la disciplina y la preparación de los atletas argentinos, que consiguieron posicionarse entre los mejores del continente en sus respectivas categorías.

De esta manera, Argentina cerró una segunda jornada de competencia con un balance altamente positivo, sumando nuevos títulos panamericanos y actuaciones destacadas en Barranquilla 2026.