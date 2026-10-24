El historial entre Boca e Independiente: todos los enfrentamientos y quién ganó más

El clásico, que cuenta con un mano a mano muy parejo, tendrá un nuevo capítulo este domingo en Avellaneda. El Xeneize lleva una leve ventaja sobre el Rojo.

Hoy 16:00

Independiente y Boca protagonizarán uno de los grandes atractivos de la fecha 14 del Torneo Clausura. En plena definición de los ocho equipos que se clasificarán a los playoffs y de la tabla anual, a falta de tres jornadas, el duelo en Avellaneda tendrá varios condimentos, entre ellos la lucha por el historial.

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El enfrentamiento entre ambos es uno de los más tradicionales del fútbol argentino y presenta números muy parejos. Sin embargo, Boca llega con una ventaja de cuatro victorias sobre Independiente en el historial general.

El historial entre Boca e Independiente

A lo largo de su historia, ambos equipos se enfrentaron en 229 partidos oficiales, con el siguiente balance:

Boca ganó 80 partidos.

Independiente ganó 76 partidos.

Empataron en 73 oportunidades.

El antecedente más reciente se registró el 11 de abril de 2026, cuando igualaron 1-1 en La Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura.

En aquella oportunidad, Matías Abaldo abrió el marcador para Independiente con un gol que generó polémica por una posible mano de Santiago Arias en el inicio de la jugada. Sin embargo, antes del descanso, Milton Giménez convirtió un penal sancionado mediante la intervención del VAR y estableció la igualdad definitiva.

El día que Boca pasó al frente en el historial

Durante aproximadamente siete décadas, Independiente se mantuvo por encima de Boca en el historial, llegando a establecer una diferencia máxima de 14 encuentros a su favor.

Sin embargo, la tendencia comenzó a modificarse con el crecimiento del Xeneize durante los primeros años del siglo XXI, especialmente bajo la conducción de Carlos Bianchi, quien fue una figura determinante en ese cambio estadístico.

El punto de inflexión llegó el 29 de junio de 2003, cuando Boca derrotó 3-1 a Independiente por la fecha 18 del Torneo Clausura.

Aquella tarde, Miguel Caneo, José María Calvo y Héctor Bracamonte marcaron los goles del conjunto azul y oro, que consiguió superar al Rojo en el historial por primera vez.

Desde entonces, Boca logró sostener una pequeña diferencia en uno de los clásicos más equilibrados del fútbol argentino. Este domingo, en Avellaneda, ambos equipos escribirán un nuevo capítulo de una rivalidad histórica.