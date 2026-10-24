Avanza el juicio contra Claudio Parisi por cohecho en Salta

El juicio contra Claudio Alejandro Parisi por cohecho y otros delitos avanza tras la conformación del tribunal en Salta, que había estado pendiente durante meses.

Hoy 16:23

El juicio oral contra Claudio Alejandro Parisi, exjuez imputado por cohecho pasivo agravado y otros delitos, ha dado un importante paso adelante con la reciente conformación del tribunal encargado de llevar a cabo el debate. Este proceso judicial, que había estado estancado, finalmente ha superado las dificultades que habían impedido su avance.

El tribunal, integrado por los jueces Mariano Facundo Gerónimo, Marcelo Amado Alvarado y Héctor Fernando Mariscal Astigueta, será el responsable de juzgar a Parisi, aunque aún no se ha establecido una fecha para el inicio del juicio. La creación de este órgano judicial representa una resolución a los problemas procesales que habían mantenido el caso en un estado de incertidumbre durante aproximadamente nueve meses.

La Unidad Fiscal que interviene en la causa, compuesta por los fiscales Daniela Murúa, Mariana Torres y Daniel Espilocín, había manifestado su preocupación por la demora en la conformación del tribunal. Según los fiscales, esta situación no solo obstaculizaba el avance del juicio, sino que también afectaba el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo razonable, especialmente en un caso de tal relevancia institucional.

La demora se originó debido a la inhibición de una magistrada que había intervenido anteriormente en el caso. En diciembre de 2025, dicha jueza homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó sentencia condenatoria contra otros cuatro imputados en el mismo expediente. Para garantizar la imparcialidad del tribunal, se promovió el apartamiento de la magistrada.

Desde entonces, el proceso judicial enfrentó diversas incidencias, incluyendo recusaciones y la intervención de otros magistrados, lo que complicó aún más la integración del tribunal. Con la reciente designación de Gerónimo, Alvarado y Mariscal Astigueta, se ha superado este obstáculo, permitiendo avanzar hacia la realización del juicio oral.

Claudio Alejandro Parisi se enfrenta a múltiples cargos, entre los cuales se incluyen el incumplimiento y la omisión de los deberes de funcionario público, en concurso real. Los hechos que motivan la acusación están relacionados, entre otros, con el otorgamiento de arresto domiciliario a César Daniel Martínez, apodado «Oreja», quien estaba imputado por tentativa de femicidio y fue asesinado posteriormente frente a su hogar.

La causa ha involucrado a varias personas, algunas de las cuales ya han sido juzgadas mediante acuerdos de juicio abreviado. La pronta resolución de este caso es crucial para la administración de justicia y para el restablecimiento de la confianza pública en el sistema judicial.