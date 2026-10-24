EN VIVO I Con realidades opuestas, Talleres y Defensa y Justicia chocan en Córdoba

La T y el Halcón se enfrentarán este sábado desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan de sufrir derrotas y buscarán recuperarse en la pelea por ingresar a los playoffs.
Talleres de Córdoba recibirá este sábado 24 de octubre a Defensa y Justicia, desde las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Ambos equipos necesitan sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular y buscarán recuperarse después de sus respectivas derrotas en la jornada anterior.
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