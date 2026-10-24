Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2026 | 21º
X
Somos Deporte

EN VIVO I Con realidades opuestas, Talleres y Defensa y Justicia chocan en Córdoba

La T y el Halcón se enfrentarán este sábado desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan de sufrir derrotas y buscarán recuperarse en la pelea por ingresar a los playoffs.

Hoy 16:20

Talleres de Córdoba recibirá este sábado 24 de octubre a Defensa y Justicia, desde las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Ambos equipos necesitan sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular y buscarán recuperarse después de sus respectivas derrotas en la jornada anterior.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Talleres de Córdoba Club Social y Deportivo Defensa y Justicia Liga Profesional de Fútbol
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Megaoperativo en La Banda: 14 allanamientos, 12 detenidos y un arsenal secuestrado tras violentos enfrentamientos
  2. 2. Franco Colapinto finalizó 15º la última prueba libre del Gran Premio de Estados Unidos
  3. 3. Bº Mariano Moreno: hallaron a un hombre sin vida en su vivienda
  4. 4. Conmoción en el departamento Avellaneda: médicos definen el futuro de la niña de 10 años embarazada
  5. 5. Locura total: rompió la moto para evitar el secuestro policial y familiares intentaron frenar el operativo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT