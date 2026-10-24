Destrucción de cocaína en Tucumán: más de 230 kilos incinerados

Efectivos de Gendarmería Nacional destruyeron más de 230 kilos de cocaína en San Miguel de Tucumán, vinculados a 19 causas judiciales, bajo la orden del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.

Hoy 17:14

En un operativo coordinado y de gran relevancia, efectivos de Gendarmería Nacional llevaron a cabo la destrucción e incineración de más de 230 kilogramos de cocaína en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Este procedimiento fue ordenado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero y se realizó en la planta de tratamiento de residuos de la empresa 9 de Julio S.A., donde se garantizó la seguridad y trazabilidad de la sustancia durante todo el proceso.

El traslado de la droga fue custodiado desde la sede de la Unidad de Gendarmería, y estuvo liderado por integrantes del Escuadrón 59 "Santiago del Estero". Este equipo recibió el apoyo de diversas unidades, incluyendo el Destacamento Móvil 5, la Unidad de Procedimientos Judiciales, la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses y la Unidad de Reconocimiento. La colaboración entre estas entidades fue crucial para garantizar la eficacia del operativo.

De acuerdo con las pericias químicas realizadas por especialistas, el material incinerado consistía en un total exacto de 230 kilos con 55 gramos de clorhidrato de cocaína, además de 16 gramos de marihuana. Estas sustancias representan elementos de prueba en el marco de 19 expedientes judiciales relacionados con delitos de narcotráfico y transporte ilegal.

Durante todo el trayecto y la posterior incineración, se garantizó la estricta trazabilidad de la droga y el resguardo de las muestras legales necesarias para los procedimientos judiciales. Este protocolo asegura que se cumplan todas las normativas establecidas por la ley y la justicia.

La destrucción de esta cantidad significativa de droga marca un hito en los esfuerzos de las autoridades para combatir el narcotráfico en la región. La intervención del magistrado encargado fue fundamental para autorizar la culminación de las tareas operativas, tras verificar el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene ambiental en el horno pirolítico utilizado para la incineración.

Este tipo de acciones no solo refleja el compromiso de las fuerzas de seguridad con la lucha contra el narcotráfico, sino que también pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre diferentes unidades y organismos en la lucha contra estos delitos que afectan a la sociedad.