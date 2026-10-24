Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas antes de las elecciones que definirán el futuro de Brasil

El presidente brasileño recorrió las calles de Copacabana en micro antes de viajar a San Pablo. El candidato del Partido Liberal eligió las playas de Barra da Tijuca para desplegar su poderío.

Hoy 16:29

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó una multitudinaria caravana por las calles de Copacabana, en Río de Janeiro, en la recta final de la campaña para el balotaje presidencial de este domingo 25 de octubre. En paralelo, el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), eligió las playas de Barra da Tijuca para cerrar sus actividades proselitistas, luego de pasar por Belo Horizonte.

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Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), buscará la reelección en una segunda vuelta que convocará a cerca de 158 millones de brasileños. Tras la caravana en Río de Janeiro, el mandatario tiene previsto trasladarse a San Pablo, donde realizará una última caminata junto a sus militantes y un acto de cierre formal de campaña, programado para las 16.

Desde el micro en el que recorrió las calles de Copacabana, el presidente saludó a sus seguidores, bailó y saltó al ritmo de la batucada. Las banderas rojas con el número 13, correspondiente a su candidatura, predominaron entre los participantes.

Por su parte, Flávio Bolsonaro concentró sus últimas actividades en Barra da Tijuca, en una jornada que también incluyó una visita a Belo Horizonte. Ambos candidatos intensificaron sus recorridas en busca de consolidar apoyos y captar el voto de los indecisos antes de la definición electoral.

El último debate estuvo marcado por las diferencias sobre Milei y la economía

El viernes, Lula y Flávio Bolsonaro protagonizaron el último debate antes de la segunda vuelta, en un enfrentamiento en el que expusieron sus diferencias sobre la situación económica, el gasto público y las políticas sociales.

Uno de los principales cruces se produjo cuando Lula comparó las propuestas de su adversario con el modelo económico del presidente argentino, Javier Milei. El mandatario brasileño cuestionó a Flávio por tomar como referencia la gestión argentina y lo desafió a explicar si también recurriría a la motosierra para reducir el gasto público y los salarios.

“En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei”, afirmó Lula durante el debate.

Flávio Bolsonaro rechazó las críticas y defendió la gestión del jefe de Estado argentino. “Cuando hablo de Milei, de lo que hizo y de cómo arregló la economía de la Argentina, Lula tiene que entender que la izquierda gobernó durante 20 años destruyendo a ese país”, respondió.

El intercambio reflejó las diferencias entre ambos candidatos sobre el rumbo económico y el papel del Estado, en un debate orientado a convencer a los votantes que todavía no definieron su posición de cara al balotaje.

Lula también rechazó los cuestionamientos de su rival sobre la economía brasileña y defendió las políticas de financiamiento destinadas a los productores rurales. En ese sentido, aseguró que el sector recibió mayores recursos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y del Banco do Brasil, mediante líneas de crédito subsidiadas.

En materia social, el presidente reivindicó los resultados de sus anteriores gestiones y cuestionó a su adversario por desconocer las dificultades de los sectores más vulnerables.

“Yo terminé con el hambre en este país en 2012. Volví en 2023 con 33 millones de personas pasando hambre”, sostuvo.

Con las últimas recorridas y el debate ya concluidos, Brasil se encamina a una segunda vuelta decisiva entre dos proyectos políticos enfrentados, en una elección que definirá quién gobernará el país durante el próximo mandato.