Conmoción en el departamento Avellaneda: médicos definen el futuro de la niña de 10 años embarazada

El detenido por el abuso está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño a la salud, más guarda y convivencia.

Hoy 07:33

La jueza de Control y Garantías de Añatuya, Gladys Liliana Lami, ordenó la detención de un individuo, sindicado de abusar sexualmente y embarazar a la hija de su pareja, de apenas 10 años, en el interior del departamento Avellaneda.

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Se trata de un hombre de 32 años, oriundo de Pinto, departamento Aguirre, quien desde hace un año convivía con una mujer, madre de cuatro menores, incluida la damnificada.

De acuerdo con la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Farías, la mujer conoció al depravado por Facebook. En muy pocos meses, habría nacido el vínculo y, consecuentemente, la convivencia.

Después de un año de aparente normalidad, la progenitora notó un curioso crecimiento en el vientre de su hija. Le preguntó y la nena señaló que en ausencia suya, el "hombre" le hacía cosas. Urgente, asistieron al hospital y una obstetra confirmó que la pequeña cursaba un embarazo de 5 o 6 meses de gestación.

En menos de 24 horas, el sujeto fue apresado e imputado por "abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño a la salud, más guarda y convivencia". Al mismo tiempo, el individuo cayó preso en una zona rural de Colonia Dora, Avellaneda. Se le incautaron, un revólver calibre 22 y un cuchillo tipo carnicero.

Ahora, hay dos escenarios con diferentes protagonistas. Por un lado, la labor de ginecólogos y especialistas, sin que nadie confirme, o descarte, la interrupción del embarazo.

A la vez, el acusado enfrentó el viernes la audiencia de conversión. Como si se tratara de un mero trámite formal, la jueza Lami fijó la detención del individuo, con base en una audiencia que dentro de 30 días congregará a todos, tras la batalla sobre la prisión preventiva. También, la Fiscalía se nutre de las pruebas científicas.