“Yo no las hubiese elegido”: Emanuel Ortega explotó contra Julieta Prandi

El cantante lanzó un sorpresivo posteo para plantarse frente al escándalo mediático de su separación, y las versiones de infidelidad.

Hoy 08:08

El escándalo por la separación de Emanuel Ortega de Julieta Prandi sigue acaparando los medios, y ahora que la modelo volvió de lo que se suponía sería su luna de miel en Brasil, el cantante lanzó un fuerte posteo para plantarse ante la prensa y su propia ex.

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“No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito intimo. Mucho menos si son dolorosas”, empezó.

Luego aludió a la prensa: “Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes. Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad. Y eso duele”.

El reclamo de Emanuel Ortega a Julieta Prandi

Hasta que llegó el turno de Prandi: “Mi vinculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido”.

“Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas”, se resignó Emanuel consciente de las declaraciones de su todavía esposa respecto de que le habría sido infiel...

“Pido respeto y comprensión, no sólo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario”, remató Emanuel Ortega tras el cruce de Julieta Prandi con Juan Alberto Mateyko y las indirectas a su familia.