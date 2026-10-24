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Añatuya vive un día de llovizna: el pronóstico para hoy Sábado 24 de octubre de 2026

Los añatuyenses se enfrentarán a un día fresco con lluvias ligeras y un fin de semana que promete mejorar. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados Celsius.

Hoy 08:21

En la mañana de hoy, los habitantes de Añatuya se encuentran bajo una llovizna ligera que ha comenzado a afectar la rutina diaria. Con una temperatura actual de 16.2 °C, la sensación térmica es considerablemente menor, alcanzando los 12.3 °C.

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La humedad en la ciudad es del 88%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. El viento sopla desde el sur a 27 km/h, generando un clima más fresco para los añatuyenses.

Para hoy, se prevé un día cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15.7 °C de mínima y 21.6 °C de máxima. Esto indica que la jornada se mantendrá fresca y húmeda a lo largo del día.

De cara al fin de semana, el pronóstico para mañana, domingo 25 de octubre, es parcialmente nublado, con una mínima de 13.1 °C y una máxima que alcanzará los 24.4 °C. Esto sugiere una leve mejora en las condiciones climáticas.

Finalmente, el lunes 26 de octubre se espera un día soleado, con temperaturas que variarán entre 11 °C y 25.3 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un clima más agradable, ideal para actividades al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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