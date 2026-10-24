La Banda se enfrenta a días nublados y lluvias: clima incierto para hoy Sábado 24 de octubre de 2026

Los bandeños se preparan para un fin de semana marcado por la inestabilidad climática. La lluvia irregular y las temperaturas frescas dominarán los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se ven afectados por lluvias irregulares en las cercanías, lo que marca el comienzo de un fin de semana complicado. La temperatura actual es de 17.5 °C, aunque la sensación térmica se siente más baja, alcanzando los 13.9 °C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La humedad se mantiene en un 75%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. Además, el viento sopla a 23.4 km/h desde el sureste, lo que añade un toque de incomodidad a la jornada.

Para mañana, el pronóstico indica que el cielo seguirá cubierto, con una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 25.7 °C. Los bandeños deben prepararse para un clima similar, que no ofrece grandes cambios en las condiciones atmosféricas.

El lunes no será diferente, ya que se espera que el cielo continúe cubierto. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C de mínima y 27.3 °C de máxima, manteniendo la tendencia de días frescos y húmedos.

En resumen, el clima en La Banda se caracteriza por la inestabilidad, con lluvias y temperaturas moderadas. Para hoy, la mínima será de 16.7 °C y la máxima de 20 °C, lo que sugiere un día fresco y gris para los bandeños.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.