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Habló el marido de la cuidadora acusada de golpear a la madre de Marcela Coronel

El hombre defendió a su esposa tras la denuncia por presunto maltrato contra la mujer de 100 años y lanzó una llamativa frase: “Se le habrá saltado la chaveta”.

Hoy 08:57
El marido de la cuidadora

El caso de Berta, la mamá de 100 años de la periodista Marcela Coronel, generó conmoción luego de que se conocieran imágenes que mostrarían las agresiones físicas y verbales que habría sufrido por parte de su cuidadora. En medio de la repercusión, el marido de la mujer acusada quedó en el centro de la polémica por sus declaraciones relativizando lo que habría sucedido.

La acusada fue identificada como Norma Noemí Sandín, de 58 años, y quedó detenida luego de que la periodista denunciara los presuntos maltratos ante la Policía. Los registros de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda fueron claves para descubrir lo que ocurría mientras la mujer estaba al cuidado de Berta, quien se encuentra en silla de ruedas.

En ese contexto, un cronista de América Noticias entrevistó al marido de la cuidadora en las inmediaciones de la dependencia policial donde está detenida. Lejos de condenar de manera contundente los hechos denunciados, el hombre reaccionó con enojo e intentó justificar el accionar de su pareja.

Salí de acá, cualquiera comete un error”, expresó cuando el periodista lo abordó. Ante la consulta sobre a qué se refería con “un error”, respondió: “Se le habrá saltado la chaveta y la maltrató, nada más”.

Sus palabras provocaron indignación por la manera en que describió las presuntas agresiones contra una mujer de esa edad que, por su estado de salud y movilidad reducida, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

El intercambio subió de tono cuando el cronista continuó con las preguntas. Cuando le preguntaron sobre su vínculo con la detenida, el hombre respondió de manera desafiante: “Es mi señora, ¿cuál es el problema?”. Luego, ante la insistencia del periodista, lanzó una advertencia: “Cortá eso o te lo…”.

Más tarde, el cronista volvió a encontrarlo y le preguntó qué opinaba sobre lo ocurrido. En esa oportunidad, el hombre reconoció que la conducta de su pareja no había sido correcta, aunque volvió a evitar una condena tajante: “No me parece bien lo que hizo, pero ¿qué te puedo decir?”.

Finalmente, el periodista le pidió que le dijera unas palabras a Marcela Coronel, quien seguía la cobertura y había hecho pública la situación que atraviesa su familia. El hombre se disculpó por lo sucedido y manifestó: “De mi parte una disculpa a Marcela, listo”.

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