Felipe Pettinato habría sido internado de urgencia y crece la preocupación por su salud

Según trascendió, el hijo del conductor Roberto Pettinato fue ingresado a un hospital público en las últimas horas. Por el momento, no se conocieron mayores detalles sobre su cuadro.

Hoy 08:54

Felipe Pettinato habría sido internado, en las últimas horas, en un hospital público por complicaciones relacionadas con su salud mental. La noticia la dio Pía Shaw durante la última emisión de Sálvese Quien Pueda (América TV), donde la periodista brindó detalles sobre el momento que atraviesa el mediático.

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Según explicó la panelista, la decisión de hospitalizar al hijo de Roberto Pettinato responde a una situación que requiere atención médica especializada. “La internación tiene que ver con su salud mental, algo que viene trabajando en lo personal y rodeado de su familia”, sostuvo, y prefirió mantener en reserva el nombre del establecimiento donde se encuentra el hijo de Roberto Pettinato.

Durante el programa, los compañeros de Shaw le consultaron si este nuevo episodio podía estar relacionado con el consumo de sustancias, teniendo en cuenta los antecedentes de Felipe y el tratamiento que debe cumplir por orden judicial. Sin embargo, la periodista evitó establecer una relación directa y se mostró cautelosa al brindar información.

“La internación tiene que ver con lo que viene atravesando en los últimos años”, expresó, remarcando el hermetismo que mantiene la familia respecto al estado actual de Pettinato.