Buscan desesperadamente a Morita, una gatita que se perdió en Puestito de San Antonio

La mascota tiene 8 años, es tricolor, de ojos amarillos y muy dócil. Su familia pide colaboración para encontrarla y solicita que quienes tengan información se comuniquen al 385 590-8989.

Hoy 09:18

Morita, una gatita de 8 años, es intensamente buscada por su familia tras perderse en la zona de Puestito de San Antonio, en Santiago del Estero.

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La mascota es de pelaje tricolor, gris, blanco y naranja, tiene ojos amarillos y está castrada. Según contó su familia, es muy dócil y nunca antes se había alejado de su hogar, por lo que su ausencia genera una profunda preocupación.

Ante esta situación, sus seres queridos iniciaron una búsqueda y apelan a la solidaridad de los vecinos para que aporten cualquier dato que permita que Morita regrese a casa.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 385 590-8989. Cada dato puede ser fundamental para que vuelva con su familia, que la espera con mucho amor.