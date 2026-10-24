“Luz, cámara, doodle”: el CCB espera a los más pequeños con un atractivo taller

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 27 y el jueves 29 de octubre, el taller "¡LUZ, CÁMARA, DOODLE!", destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 hs, en forma gratuita.

Hoy 08:34

Una nueva propuesta artística destinada al público infantil, pensada como un espacio de exploración, creatividad y expresión a través de las posibilidades del arte contemporáneo.

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“Luz, cámara, Doodle” propone una experiencia en la que los participantes podrán acercarse al lenguaje visual del Pop Art y al universo cinematográfico, combinando color, diseño y creatividad. A través de diferentes recursos y técnicas, el taller invita a desarrollar la imaginación y a resignificar el entorno cotidiano desde una mirada lúdica y artística.

La propuesta busca estimular la creatividad, la observación y la expresión personal, promoviendo la experimentación con el lenguaje visual y la construcción de producciones originales en un espacio de aprendizaje y diversión.

Una alternativa para descubrir cómo el arte, el color y la imaginación pueden transformar lo cotidiano en una experiencia extraordinaria.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación).