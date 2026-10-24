Termas de Río Hondo se prepara para un fin de semana lluvioso: clima inestable hoy Sábado 24 de octubre de 2026

Termas de Río Hondo experimenta un clima inestable con lloviznas y temperaturas agradables. El fin de semana promete condiciones similares.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se enfrentan a una llovizna ligera que acompaña la jornada, con una temperatura actual de 16.1 °C. La sensación térmica es de 15.7 °C, lo que sugiere que el clima es fresco y húmedo.

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Con una humedad del 90%, la atmósfera se siente bastante pesada. Los vientos soplan a 9.4 km/h desde el sureste, lo que podría contribuir a un aumento en la percepción del frío durante el día.

Para hoy, se pronostica lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 14.8 °C de mínima y los 18.8 °C de máxima. Los termenses deben estar preparados para un clima variable a lo largo del día.

El pronóstico para mañana indica un cielo cubierto, con mínimas de 13.7 °C y máximas que alcanzarán los 19.8 °C. Es recomendable que los habitantes de la ciudad se mantengan abrigados ante la inminente llegada de más lluvias.

El lunes también se espera un día cubierto, con mínimas de 12.8 °C y máximas de 23.4 °C. Las condiciones de lluvia y nubosidad continuarán, por lo que los termenses deberán estar atentos a los cambios en el clima.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.