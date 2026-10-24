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Violenta gresca en el Parque Aguirre: un hombre terminó herido con un botellazo en la cabeza

La víctima fue asistida por personal del Sease y trasladada al Hospital Regional. El presunto agresor escapó del lugar y es buscado por la Policía.

Hoy 17:01

Una violenta gresca en el Parque Aguirre terminó con un hombre herido tras recibir un botellazo en la cabeza. El episodio motivó la intervención de los servicios de emergencia y de efectivos policiales, que buscan al presunto agresor.

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Tras el enfrentamiento, la víctima fue auxiliada por personal del Sease, que le brindó asistencia y la trasladó al Hospital Regional para recibir atención médica.

De acuerdo con los datos preliminares, el presunto atacante se dio a la fuga luego de la agresión y tenía en su poder un arma blanca, situación que generó preocupación.

En tanto, efectivos policiales trabajan para localizar al sospechoso y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el violento episodio.

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