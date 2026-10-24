Violenta gresca en el Parque Aguirre: un hombre terminó herido con un botellazo en la cabeza

La víctima fue asistida por personal del Sease y trasladada al Hospital Regional. El presunto agresor escapó del lugar y es buscado por la Policía.
Una violenta gresca en el Parque Aguirre terminó con un hombre herido tras recibir un botellazo en la cabeza. El episodio motivó la intervención de los servicios de emergencia y de efectivos policiales, que buscan al presunto agresor.
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Tras el enfrentamiento, la víctima fue auxiliada por personal del Sease, que le brindó asistencia y la trasladó al Hospital Regional para recibir atención médica.
De acuerdo con los datos preliminares, el presunto atacante se dio a la fuga luego de la agresión y tenía en su poder un arma blanca, situación que generó preocupación.
En tanto, efectivos policiales trabajan para localizar al sospechoso y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el violento episodio.