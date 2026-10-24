Locura total: rompió la moto para evitar el secuestro policial y familiares intentaron frenar el operativo

Termas. El conductor realizaba maniobras peligrosas cuando fue interceptado durante un control por los “Jueves de Locos”. Familiares y vecinos agredieron al personal policial.

Hoy 11:01

Un procedimiento policial realizado alrededor de las 4 del viernes terminó con el secuestro de una motocicleta 110 cc en el Pasaje 11 del barrio Villa Balnearia. El operativo se desarrollaba en el marco de los controles vehiculares dinámicos vinculados a los denominados “Jueves de Locos”.

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De acuerdo con el parte de la Comisaría Comunitaria Nº 57, los efectivos divisaron a un motociclista que circulaba realizando maniobras peligrosas. Al detenerse frente a un domicilio, el conductor habría intentado ingresar el rodado al inmueble. Cuando la Policía procuró identificarlo y verificar la situación del vehículo, el hombre se habría tornado agresivo y se negó a brindar sus datos.

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La intervención se complicó con la llegada de familiares y vecinos. Según el informe policial, varias personas habrían amenazado al personal e intentado entorpecer el procedimiento para evitar que la moto fuera retirada. También se consignó que una mujer le arrojó un golpe de puño a un agente, sin llegar a lesionarlo.

En medio de los incidentes, el motociclista habría dañado distintas partes del vehículo —entre ellas, el asiento, el carburador, el escape y los frenos— con la intención de evitar su secuestro. Ante la escalada de la situación, los efectivos utilizaron gas lacrimógeno en un espacio abierto para que cesaran las agresiones y evitar el contacto físico con las mujeres presentes, según indicó el parte.

Una de las mujeres manifestó sentirse mal y fue trasladada en ambulancia al Centro Integral de Salud. Allí recibió atención médica y fue dada de alta, luego de que el profesional que la examinó descartara complicaciones relacionadas con su embarazo.

La consulta policial estableció que la motocicleta figuraba a nombre de una persona domiciliada en la localidad de Pozuelo. El fiscal interviniente, Dr. Gustavo Montenegro, dispuso el secuestro del rodado, la realización de las actuaciones correspondientes y la incorporación de las secuencias fílmicas.

Desde la fuerza informaron que los operativos de control vehicular dinámico continuarán en distintos sectores de Las Termas de Río Hondo.