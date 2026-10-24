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Estafa virtual en Suncho Corral: engañaron a una mujer y le sustrajeron $250.000

El delincuente se comunicó con la víctima y se presentó falsamente como jefe del banco Ualá. Tras obtener información confidencial, habría creado una cuenta a su nombre y concretado varias transferencias.

Hoy 10:15

Una mujer de la localidad de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra, denunció haber sido víctima de una estafa virtual que le provocó una pérdida de $250.000. El engaño comenzó con una llamada telefónica de un desconocido que afirmó ser el jefe del banco Ualá.

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De acuerdo con fuentes policiales, la damnificada vive en el barrio Norte, sobre avenida 25 de Mayo, y decidió acudir a la Comisaría Seccional 28° para denunciar lo ocurrido.

La mujer explicó que el interlocutor utilizó distintas estrategias para ganarse su confianza y obtener sus datos personales. Con esa información, el sospechoso habría creado una cuenta a su nombre y efectuado varias transferencias de dinero hacia otras cuentas.

La maniobra fue descubierta cuando la víctima advirtió que sus fondos habían sido reducidos y comprobó que el dinero ya había sido transferido. Para ese momento, el perjuicio económico ascendía a $250.000.

A partir de la denuncia, la Policía inició una investigación para reconstruir las operaciones realizadas, rastrear las cuentas que recibieron el dinero e identificar al autor de la estafa.

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