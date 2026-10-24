Estafa virtual en Suncho Corral: engañaron a una mujer y le sustrajeron $250.000

El delincuente se comunicó con la víctima y se presentó falsamente como jefe del banco Ualá. Tras obtener información confidencial, habría creado una cuenta a su nombre y concretado varias transferencias.
Una
mujer
de
la
localidad
de
Suncho
Corral,
departamento
Juan
Felipe
Ibarra,
denunció
haber
sido
víctima
de
una
estafa
virtual
que
le
provocó
una
pérdida
de
$250.000.
El
engaño
comenzó
con
una
llamada
telefónica
de
un
desconocido
que
afirmó
ser
el
jefe
del
banco
Ualá. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO De
acuerdo
con
fuentes
policiales,
la
damnificada
vive
en
el
barrio
Norte,
sobre
avenida
25
de
Mayo,
y
decidió
acudir
a
la
Comisaría
Seccional
28°
para
denunciar
lo
ocurrido. La
mujer
explicó
que
el
interlocutor
utilizó
distintas
estrategias
para
ganarse
su
confianza
y
obtener
sus
datos
personales.
Con
esa
información,
el
sospechoso
habría
creado
una
cuenta
a
su
nombre
y
efectuado
varias
transferencias
de
dinero
hacia
otras
cuentas. La
maniobra
fue
descubierta
cuando
la
víctima
advirtió
que
sus
fondos
habían
sido
reducidos
y
comprobó
que
el
dinero
ya
había
sido
transferido.
Para
ese
momento,
el
perjuicio
económico
ascendía
a
$250.000. A
partir
de
la
denuncia,
la
Policía
inició
una
investigación
para
reconstruir
las
operaciones
realizadas,
rastrear
las
cuentas
que
recibieron
el
dinero
e
identificar
al
autor
de
la
estafa.
Una mujer de la localidad de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra, denunció haber sido víctima de una estafa virtual que le provocó una pérdida de $250.000. El engaño comenzó con una llamada telefónica de un desconocido que afirmó ser el jefe del banco Ualá.
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De acuerdo con fuentes policiales, la damnificada vive en el barrio Norte, sobre avenida 25 de Mayo, y decidió acudir a la Comisaría Seccional 28° para denunciar lo ocurrido.
La mujer explicó que el interlocutor utilizó distintas estrategias para ganarse su confianza y obtener sus datos personales. Con esa información, el sospechoso habría creado una cuenta a su nombre y efectuado varias transferencias de dinero hacia otras cuentas.
La maniobra fue descubierta cuando la víctima advirtió que sus fondos habían sido reducidos y comprobó que el dinero ya había sido transferido. Para ese momento, el perjuicio económico ascendía a $250.000.
A partir de la denuncia, la Policía inició una investigación para reconstruir las operaciones realizadas, rastrear las cuentas que recibieron el dinero e identificar al autor de la estafa.