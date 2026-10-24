Malvinas: un diario británico asegura que Netanyahu ordenó apoyar el reclamo argentino

Según publicó The Telegraph, el primer ministro israelí habría instruido a sus diplomáticos para respaldar el llamado de la Argentina a negociar la soberanía de las islas. La versión se conoce en medio de las tensiones entre Israel y el Reino Unido.

Hoy 10:07

Un diario británico asegura que Israel ordenó apoyar a la Argentina por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. Así lo indicó un artículo publicado en The Telegraph.

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El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu le habría indicado a los diplomáticos que cambiaran la posición oficial de su país y acompañaran el llamado argentino a mantener conversaciones sobre el futuro de las Islas.

El posible cambio de postura de Tel Aviv se da en medio del vínculo estrecho entre Netanyahu y el presidente Javier Milei. Sin embargo, el artículo también lo relacionó con las tensiones entre Israel y Gran Bretaña por las sanciones aplicadas a los asentamientos israelíes en Cisjordania.

Desde The Telegraph enfatizaron que el eventual respaldo de Israel al diálogo no implica un reconocimiento formal de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, sino un apoyo a la apertura de negociaciones entre ambos países.

“En teoría, ha llegado el momento oportuno para que Israel se incline a apoyar a Argentina”, aseguró el artículo.

Por su parte, el Tribunal del Mar (ITLOS) convocó a audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación del Gobierno para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

A finales de septiembre, el ministro de Seguridad de Tel Aviv, Itamar Ben-Gvir le había pedido a Netanyahu, que reconozca el reclamo argentino. “Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió en X Ben-Gvir.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, solicitó negociaciones directas entre Gran Bretaña y Argentina sobre el futuro de las islas.

“Israel reconoce la importancia que el público argentino otorga a este tema, así como sus esfuerzos continuos a través de canales diplomáticos y de conformidad con los principios del derecho internacional”, afirmó Danon ante las Naciones Unidas.

El diplomático israelí sostuvo que, para avanzar en el reclamo es necesario considerar “todos los aspectos históricos, jurídicos y humanos pertinentes”.