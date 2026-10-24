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Las Termas: aprobaron una ordenanza para mejorar la accesibilidad del Centro Cultural General San Martín

La norma prevé adecuaciones en el Auditorio Homero Manzi para garantizar mejores condiciones de acceso y permanencia a personas con movilidad reducida.

Hoy 10:52
Centro Cultural Termas

El Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo aprobó por unanimidad la Ordenanza Nº 535/2026, que establece obras de refuncionalización y adaptación para mejorar la accesibilidad universal en la sala principal del Centro Cultural General San Martín.

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El proyecto fue impulsado por el concejal Javier Saleme y apunta a eliminar barreras arquitectónicas en el Auditorio Homero Manzi, un espacio central para la realización de congresos, reuniones y actividades artísticas de la ciudad y la región.

Entre las medidas previstas, la ordenanza dispone el retiro y la redistribución de filas de butacas para generar espacios destinados a personas usuarias de sillas de ruedas. Estos lugares deberán ubicarse tanto en la platea baja como en sectores intermedios, de modo que las personas puedan asistir junto a sus acompañantes y contar con condiciones adecuadas de circulación y seguridad.

Además, la norma contempla la instalación de un sistema de ascensores o plataformas elevadoras hidráulicas para facilitar el acceso al escenario principal, que actualmente cuenta con escaleras. Las modificaciones deberán contar con aprobación técnica municipal y ajustarse a las pautas de accesibilidad vigentes.

La ordenanza establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá iniciar el proceso de licitación o concurso de precios dentro de los 60 días posteriores a su promulgación. Los gastos se imputarán a partidas específicas de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, y el plazo de ejecución deberá coordinarse para no afectar sustancialmente el calendario anual de congresos de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en la normativa nacional sobre accesibilidad y busca avanzar hacia un espacio cultural más inclusivo para vecinos, artistas y visitantes.

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