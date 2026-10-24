Incremento en detenciones por robos de metales en Santa Fe

Entre enero y octubre de 2026, la policía de Santa Fe llevó a cabo 190 procedimientos por robos de metales, resultando en 257 detenciones relacionadas con la sustracción ilegal de cables y otros elementos metálicos.

Hoy 04:13

En el contexto de los operativos preventivos implementados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, la Unidad Regional I ha llevado a cabo un total de 190 procedimientos relacionados con la sustracción y comercialización ilegal de metales, específicamente cables de cobre, bronce y otros elementos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el inicio del año hasta el 20 de octubre de 2026, se han realizado detenciones significativas, alcanzando un total de 257 personas involucradas en robos de metales. De ellas, 182 han sido aprehendidas y 75 trasladadas por delitos vinculados a la sustracción de estos recursos. Solo en los primeros 20 días de octubre, se registraron 34 aprehensiones y 16 traslados, reflejando un aumento en la actividad delictiva en esta área.

Entre los elementos más frecuentemente robados, el cableado público y domiciliario destaca como el principal recurso sustraído, con 107 hechos de aprehensión que representan el 78,6% del total. En el mismo periodo, se contabilizaron 42 intervenciones por el Artículo 10 bis, mostrando así la seriedad del problema.

Además, otros objetos como picaportes y medidores también han sido objeto de robos, con 13 y 7 hechos de aprehensión respectivamente. Las estadísticas indican que la mayoría de las aprehensiones se han concentrado en la ciudad de Santa Fe, que lidera la lista con 133 personas detenidas y 51 trasladadas, evidenciando la necesidad de una intervención policial focalizada y efectiva.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) ha colaborado con el Ministerio en diversas inspecciones en chatarrerías, con el objetivo de frenar la comercialización de estos materiales que provienen del delito. Estas acciones tienen como objetivo no solo la detención de los delincuentes, sino también la prevención de futuros robos.

Las intervenciones en otras localidades como Santo Tomé, Laguna Paiva y Sauce Viejo también han sido relevantes, aunque en menor medida. En Santo Tomé, se registraron 40 aprehensiones y 23 intervenciones, lo que demuestra que el problema no se limita a la ciudad capital.

La policía ha detectado una marcada reincidencia entre un grupo específico de individuos que se dedican al robo de metales, con algunos de ellos acumulando entre 3 y 5 aprehensiones en el presente año. Esta situación resalta la necesidad de abordar no solo el delito en sí, sino también las condiciones sociales que llevan a estas personas a delinquir, algunas de las cuales se encuentran en situación de calle durante las intervenciones policiales.