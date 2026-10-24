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“Ladrón y mentiroso”: la dura respuesta de Milei a las críticas de Lula sobre la Argentina

El presidente Javier Milei cuestionó a Luiz Inácio Lula da Silva luego de sus declaraciones sobre la situación alimentaria en el país durante el debate presidencial de Brasil.

Hoy 10:49

El presidente Javier Milei volvió a cruzar a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva por sus dichos durante el último debate presidencial en Brasil y lo calificó de “ladrón y mentiroso”.

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El actual mandatario tomó como referencia la situación económica argentina para cuestionar el modelo que propone su rival Flávio Bolsonaro. “En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei”, sostuvo Lula da Silva.

Frente a ello, Milei cuestionó la estrategia de comunicación del presidente de Brasil y apuntó contra su equipo de campaña.

“Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso”, posteó en la red social X.

El comentario que hizo Lula respecto a la carne de burro, se remonta a una polémica que se instaló en abril pasado, cuando un carnicero de Chubut lanzó al mercado un corte de ese animal como alternativa a la vacuna. La iniciativa se llevó adelante en la zona de Trelew, donde el kilo se ofreció a $7500.

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