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Video: Policía cruza con el semáforo en rojo y el karma se lo cobra

El incidente fue captado por una persona que, según indicó, acababa de estrenar las gafas inteligentes Meta con cámara incorporada.

Hoy 11:43
Momento del impacto

Un policía motorizado fue atropellado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro por un automóvil, cuando el motociclista intentó pasar una intersección, mientras lucía en rojo en el semáforo. 

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El incidente fue captado por una persona que, según indicó, acababa de estrenar las gafas inteligentes Meta con cámara incorporada y documentó el accidente en su primer día de uso.

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La grabación se difundió el 23 de octubre.

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