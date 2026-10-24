Franco Colapinto finalizó 15º la última prueba libre del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino de Alpine volvió a salir a pista este sábado en Austin, pero no pudo mejorar su rendimiento. La actividad continuará a las 18 con la clasificación.

Hoy 15:45

Franco Colapinto finalizó en la 15ª posición de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin. El argentino continuó trabajando en la puesta a punto de su Alpine A526 con el objetivo de encontrar un ritmo competitivo de cara a la clasificación y la carrera del domingo.

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El piloto marcó un tiempo de 1m36s251 en el trazado de 5.513 metros, en una sesión dedicada principalmente a evaluar el comportamiento del monoplaza con distintas cargas de combustible, el desgaste de los neumáticos y la gestión de energía.

Bajo la supervisión de su ingeniero Stuart Barlow, Colapinto también analizó el funcionamiento del vehículo después de que Alpine reemplazara el control electrónico de la unidad de potencia. Esta modificación le significará una penalización de diez posiciones en la grilla de largada del domingo.

El trabajo de Colapinto durante la última práctica

El argentino fue uno de los primeros pilotos en salir a pista, junto a Sergio Pérez, de Cadillac, y Gabriel Bortoleto, de Audi. En su primera tanda completó 12 vueltas con neumáticos medios, con un mejor registro de 1m40s241.

Posteriormente ingresó a boxes, donde el equipo realizó una recarga de combustible, ajustó los frenos delanteros y colocó neumáticos blandos para continuar con las pruebas.

En el tramo final, Colapinto realizó nuevas salidas a pista y consiguió establecer su mejor tiempo de la jornada, que lo ubicó en el 15° puesto.

Por su parte, su compañero Pierre Gasly terminó noveno con un registro de 1m35s904, superando al argentino por 347 milésimas. Ambos pilotos buscaron recopilar información para mejorar el rendimiento de los Alpine antes de la clasificación.

Lewis Hamilton dominó con Ferrari en Austin

La referencia de la última práctica fue Lewis Hamilton, quien marcó el mejor tiempo con su Ferrari SF26 al registrar 1m34s893, ratificando el buen rendimiento que había mostrado la escudería italiana durante las sesiones del viernes.

El británico incluso tuvo la posibilidad de mejorar su registro, pero debió abortar una vuelta rápida al encontrarse con el Audi de Gabriel Bortoleto circulando a menor velocidad.

Max Verstappen finalizó segundo con Red Bull, a 168 milésimas de Hamilton, pese a protagonizar una salida de pista en una de las curvas. El tercer lugar quedó en manos de Charles Leclerc, quien terminó a 234 milésimas de su compañero de Ferrari.

Detrás se ubicaron los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, seguidos por Oscar Piastri con McLaren, Nico Hülkenberg con Audi y Lando Norris, también con McLaren.

El grupo de los diez mejores lo completaron Pierre Gasly, con Alpine, e Isack Hadjar, con Red Bull. Este último quedó bajo observación de los comisarios deportivos por algunas maniobras consideradas erráticas durante la sesión.

A qué hora clasifica Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado desde las 18:00, hora argentina, con la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la 18ª fecha del calendario 2026.

Colapinto intentará conseguir el mejor registro posible con su Alpine, aunque deberá cumplir con la penalización de diez puestos en la grilla del domingo por el cambio de un componente electrónico de su unidad de potencia.

La carrera principal se disputará sobre un total de 56 vueltas al Circuito de las Américas, donde el argentino buscará mantener un ritmo sólido y aprovechar las oportunidades para avanzar posiciones.

Gran Premio de Estados Unidos: horarios de Colapinto

La actividad del fin de semana continuará con el siguiente cronograma:

Sábado 24 de octubre, 18.00: clasificación.

clasificación. Domingo 25 de octubre, 17.00: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

Todos los horarios corresponden a la Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

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