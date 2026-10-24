Partidazo en Italia: Roma rescató un agónico empate ante Napoli con goles de Soulé y Balerdi

El conjunto de la capital italiana igualó 3-3 en un encuentro electrizante por la octava fecha de la Serie A. Los argentinos Matías Soulé y Leonardo Balerdi fueron protagonistas de una remontada memorable, mientras que Scott McTominay marcó un doblete para el equipo local.

Hoy 16:09

Napoli y Roma protagonizaron un verdadero partidazo en el estadio Diego Armando Maradona, donde empataron 3-3 por la octava fecha de la Serie A de Italia. El encuentro tuvo seis goles, cambios constantes en el marcador y una destacada actuación de los futbolistas argentinos, que resultaron determinantes para que el conjunto visitante consiguiera rescatar un punto.

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El equipo napolitano comenzó mejor y abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo con una espectacular chilena de André-Frank Zambo Anguissa, quien aprovechó una pelota dentro del área para establecer el 1-0.

En el inicio del complemento, Scott McTominay amplió la ventaja para Napoli con un cabezazo tras un centro de Matteo Politano desde la derecha. El 2-0 parecía encaminar una victoria cómoda para los locales, pero Roma reaccionó y cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Soulé y Balerdi encabezaron la reacción de Roma

La remontada comenzó a los 69 minutos, cuando Matías Soulé descontó con una gran definición de zurda después de combinar con Donyell Malen. El argentino colocó la pelota junto a un palo y devolvió las esperanzas al conjunto romano.

Apenas cinco minutos después, Leonardo Balerdi apareció dentro del área para marcar el 2-2, aprovechando una pelota que quedó suelta tras una jugada de ataque. El defensor argentino, que había ingresado durante el segundo tiempo, fue una de las grandes figuras del encuentro.

Sin embargo, Napoli volvió a ponerse en ventaja a los 83 minutos. Nuevamente McTominay fue protagonista y convirtió el 3-2 con un potente remate que parecía asegurar los tres puntos para el conjunto local.

Cuando todo indicaba que el triunfo quedaría en manos de los napolitanos, Balerdi volvió a aparecer a los 89 minutos para convertir su segundo gol de la tarde y establecer el 3-3 definitivo, desatando el festejo de los visitantes.

Roma mantuvo su invicto en la Serie A

Con este resultado, Roma extendió a 15 partidos su racha invicta en la liga italiana y alcanzó los 18 puntos en ocho presentaciones de la actual temporada.

El conjunto romano quedó ubicado en la tercera posición, a una unidad de Inter y Lazio, que todavía deben completar sus compromisos de la fecha.

Por su parte, Napoli dejó escapar una victoria que parecía tener asegurada y volvió a mostrar dificultades para sostener los resultados favorables.

Los argentinos Matías Soulé y Leonardo Balerdi terminaron siendo los grandes protagonistas de una tarde inolvidable, en un enfrentamiento que tuvo emociones hasta el último minuto y se convirtió en uno de los partidos más atractivos de la jornada del fútbol italiano.