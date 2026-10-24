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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2026 | 21º
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EN VIVO I Banfield y Lanús paralizan el sur bonaerense con una nueva edición del clásico por el Torneo Clausura

El Taladro recibirá al Granate este sábado desde las 14.45, por la fecha 14 del campeonato. Facundo Tello será el árbitro del encuentro, que se disputará en el estadio Florencio Sola y será televisado por TNT Sports Premium.

Hoy 14:20

Banfield y Lanús protagonizarán este sábado 24 de octubre una nueva edición del clásico del sur bonaerense, uno de los encuentros más atractivos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El partido comenzará a las 14.45 en el estadio Florencio Sola y contará con el arbitraje de Facundo Tello.

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