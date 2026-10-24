Hombre apuñalado por su pareja en Tilcara, se encuentra en estado crítico

Un hombre de 29 años fue apuñalado por su pareja en Tilcara y se encuentra en estado crítico tras ser trasladado a un hospital de Jujuy.

Hoy 14:15

En un alarmante incidente ocurrido en Tilcara, un hombre de 29 años fue herido de gravedad tras un ataque por parte de su pareja durante una discusión acalorada. Según informes de las autoridades policiales, el hecho tuvo lugar en una vivienda del barrio Pucará, donde la víctima fue hallada por su madre tendida en el suelo del comedor con una herida de arma blanca en el tórax.

La madre de la víctima se encontró con la escena y rápidamente alertó a los servicios de emergencia. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Salvador Mazza de Tilcara, donde se le brindaron las primeras atenciones médicas. A pesar de los esfuerzos iniciales, la gravedad de la lesión obligó a los médicos a decidir su derivación urgente al Hospital Pablo Soria en San Salvador de Jujuy para recibir cuidados especializados.

El paciente permanece internado en observación bajo un estricto control médico, mientras los profesionales evalúan la evolución de su herida. Este tipo de situaciones resalta la importancia de la atención médica oportuna en casos de violencia doméstica, que puede tener consecuencias fatales si no se actúa rápidamente.

Las autoridades han iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer el suceso. Las pericias policiales están enfocadas en determinar el contexto de la discusión que llevó al ataque y se están evaluando las circunstancias que rodearon el incidente, incluidas posibles defensas durante el altercado.

Este caso ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Tilcara, donde los vecinos han expresado su preocupación por el aumento de la violencia de género. Las organizaciones locales están instando a las autoridades a tomar medidas más efectivas para prevenir este tipo de violencia y proteger a las víctimas.

La situación actual del hombre herido es crítica, lo que ha llevado a un llamado a la conciencia social sobre la necesidad de abordar la violencia en el hogar. Es esencial que se desarrollen estrategias de intervención para ayudar a las víctimas y prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.

Las autoridades locales continúan investigando el caso y han solicitado la colaboración de la comunidad para proporcionar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos. La violencia doméstica es un problema serio que requiere atención inmediata y acción coordinada por parte de todos los actores involucrados.