Operativo “Retenciones Fantasma”: la Policía Federal desarticuló una maniobra de fraude tributario por 10 millones de dólares

Se llevaron adelante más de 80 allanamientos, algunos de ellos en esta ciudad Capital. Se investigan presuntas maniobras de fraude tributario y aprovechamiento indebido de beneficios fiscales.

Hoy 14:58

Durante un procedimiento de gran magnitud impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron adelante más de 80 allanamientos en el marco de una investigación por presuntas maniobras de fraude tributario y aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, que habrían ocasionado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional estimado en 10 millones de dólares estadounidenses.

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La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Secretaría Nº 4, a cargo del doctor Damián Ignacio Mazzucco, y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de la doctora Gabriela Ruíz Morales, Secretaría del Dr. Diego Crespi.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares relacionadas con la compraventa de granos.

A partir de las directivas impartidas por el tribunal actuante, efectivos del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarrollaron diversas tareas investigativas que incluyeron trabajos de campo, técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y un exhaustivo análisis de la información disponible. Estas diligencias permitieron identificar a distintas personas físicas y jurídicas relacionadas con la operatoria investigada.

Vehículos secuestrados

De acuerdo con la pesquisa, la maniobra habría consistido en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener indebidamente reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El monto estimado de la maniobra investigada ascendería a 10 millones de dólares estadounidenses.

Con los elementos reunidos, el juez Gustavo Darío Meirovich ordenó el registro de 85 domicilios en distintas jurisdicciones del país, ubicados en:

Rosario y General López, provincia de Santa Fe

Villaguay, provincia de Entre Ríos

Sarmiento y la ciudad capital de Santiago del Estero

la ciudad capital de Córdoba

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escobar, provincia de Buenos Aires

Detenidos

Las medidas tuvieron como objetivo secuestrar elementos de interés para la causa y concretar las detenciones dispuestas.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 23 personas.

Asimismo, se secuestraron:

10 vehículos

55 teléfonos celulares

15 notebooks

13 computadoras

tres tablets

tres netbooks

tres dispositivos de almacenamiento externo

dos gabinetes informáticos

documentación de interés para la causa.

También se incautó dinero en efectivo por las siguientes sumas:

15.433.100 pesos argentinos

78.205 dólares estadounidenses

7.715 euros

1.000 pesos chilenos. Además, se secuestraron una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor, en el marco de las actuaciones por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley Nº 27.430 y el Código Penal de la Nación.





La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico denunciasdelitosfederales@policiafederal.gov.ar. Tu información puede ser fundamental para contribuir a la prevención y la investigación de estos delitos.